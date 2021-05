Conflictul dintre Israel și Gaza: Franţa propune o rezoluţie la ONU pentru încetarea focului

Israel, atac în Gaza

În timpul unei întâlniri între preşedintele francez, Emmanuel Macron, şi omologul său egiptean, Abdel Fattah Al-Sisi, şi, prin videoconferinţă, regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, "cele trei ţări au convenit asupra a trei elemente simple: tirurile trebuie să înceteze, a sosit timpul pentru un armistiţiu şi Consiliul de Securitate al ONU trebuie să abordeze subiectul", printr-o rezoluţie, a indicat Palatul Elysée.

În cursul unei reuniuni cu uşile închise a Consiliului de Securitate, a patra în opt zile, Franţa a vorbit despre proiectul de rezoluţie, potrivit unor diplomaţi la New York.



Marţi seară, mai multe ţări membre ale Consiliului de Securitate au declarat pentru AFP că nu primiseră încă textul francez, care va fi "scurt şi simplu", potrivit unei surse diplomatice.



Pe lângă apelul pentru "încetarea ostilităţilor", el ar cere "acordarea accesului umanitar pentru persoanele care au nevoie", a spus un alt diplomat, sub acoperirea anonimatului.



Întrebat când Franţa ar putea solicita un vot în Consiliul de Securitate, un diplomat, care s-a exprimat şi el sub acoperirea anonimatului, a răspuns: "cu cât mai devreme, cu atât mai bine".



Franţa, care îndeamnă de câteva zile la un armistiţiu rapid, a indicat că susţine o mediere condusă de egipteni. Emmanuel Macron şi omologul său egiptean, prezent două zile la Paris pentru un summit asupra economiilor africane, au vorbit pe larg despre acest subiect luni şi au decis marţi să solicite sprijinul Iordaniei.

Preşedintele francez a avut o întrevedere şi cu omologul său tunisian, Kais Saied, a cărui ţară ocupă în prezent un loc de membru nepermanent al Consiliului de securitate şi care, cu acest titlu, reprezintă lumea arabă.



Propunerea de rezoluţie franceză intervine în contextul în care Consiliul de Securitate al ONU este blocat timp de opt zile de către Statele Unite în legătură cu adoptarea unei simple declaraţii asupra conflictului, potrivit unor surse diplomatice. Washingtonul a refuzat trei documente propuse de China, Tunisia şi Norvegia.

Sursa: Agerpres

