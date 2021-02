Conflict cu amenințări în Maramureș între localnicii unei comune și unul dintre șefii districtului silvic din zonă. Localnicii din Poienile de sub Munte, susținuți și de primărie, îl acuză pe șeful de district de abuzuri și violență. Pădurarul se apără și spune că oamenii sunt supărați că a oprit furturile de lemn. Direcția Silvică Maramureș a primit plângerile și anchetează cazul.

Localnicii din Poienile de sub Munte sunt revoltați de atitudinea silvicultorului, venit anul trecut. Tensiunile au început încă din vară pe Valea Rica. Oamenii spun că, de atunci, accesul către proprietățile lor a fost blocat de pădurari cu o barieră. Oamenii îl mai acuză pe șeful de district că le vorbește urât, îi amenință și îi amendează fără motiv. Localnicii susțin că pe fondul privat de vânătoare pe care pădurarul îl deține în zonă ar avea loc partide neautorizate.



"Nu ne lasă să mergem, avem proprietăți mai sus de barieră care este instalată nu știu cum".

"Mi-a stricat tractorul, mi-a confiscat 2 metri cubi de lemne".

"Am fost amendat că am urcat acolo seara la animale, noaptea a venit dl inginer și un polițist de frontieră, au urcat sus și ne-au rugat să părăsim proprietatea".

"Acest domn nu lasă să treacă absolut nicio persoană fără știrea lui. Au fost oameni agresați fizic, loviți".



Primăria confirmă că șeful districtului este sursa unui conflict fără precedent în comună, așa că a încercat să medieze situația. Fără rezultat.



Alexa Chifa, primar Poienile de sub Munte: "Am trimis la Direcția Silvică o adresă prin care le-am transmis doleanțele oamenilor".

Ioan Holdiș, viceprimar Poienile de sub Munte: "Sunt cetățeni care trebuie să meargă pe terenurile lor că au animale pe care trebuie să le hrănească. Nu li se mai aprobă decât cu cerere, trebuie semnată de Ocolul Silvic".



Șeful de district are cu totul altă versiune. Spune că doar a aplicat legea și că furturile de material lemnos au scăzut simțitor. Acesta ar fi și motivul pentru care oamenii nu îl mai vor acolo. Susține că nu le vorbește urât localnicilor și nici nu face deosebiri pe criterii etnice.



Florin Tăut, șeful Districtului Silvic Rîpă: "Lucrez de șapte ani cu ucrainienii, n-am avut niciodată discuții, decât acum, de câteva luni. Când nu le place ceva, să facă fac revoluție ... când am venit să impunem niște reguli, au făcut o altă revoluție, ca să plec eu de acolo".

Direcția Silvică Maramureș a demarat o anchetă internă și pădurarul urmează să fie audiat.

Pădurile din zona comunei Poienile de sub Munte sunt, în majoritate, în proprietatea statului.

