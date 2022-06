Conexiunea dintre centrala nucleară de la Zaporojie şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a fost restabilită

Legătura fusese pierdută pe 30 mai, ''când ruşii au întrerupt operatorul ucrainean de telefonie mobilă Vodafone la Energodar'', oraşul unde se află centrala, ''cu care AIEA are un contract de transmisie de date'', a indicat operatorul ucrainean Energoatom, într-un comunicat publicat sâmbătă seara pe Telegram.

Transfer of safeguards data from #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant in #Ukraine to IAEA headquarters in Vienna was restored earlier today after a technical interruption of almost two weeks. https://t.co/8uElKXiwPu pic.twitter.com/ZaBXoIV1GD