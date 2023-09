Condiţii mizere, saltele murdare, camere pline de mucegai. Cămine și centre pentru tineri cu nevoi speciale, închise temporar în urma unor controale ANPC la Giurgiu

În căminele și centrele pentru copii și tineri administrate de autorităţile locale din Giurgiu comisarii ANPC au descoperit mizerie, saltele murdare, calorifere și paturi metalice ruginite, scaune rupte, grupuri sanitare cu igrasie și dotări deteriorate în bucătării, dormitoare și curți.

Prin telefon, Horia Constantinescu, președinte ANPC: Situaţia este de foarte mulţi ani, probabil, aceeaşi pentru că inclusiv clădirile achiziţionate în vederea dedicării acestora în vederea adăpostirii persoanelor cu nevoi speciale sunt unele construite din chirpici, cu deficienţe majore structurale şi bineînţeles că lucrurile continuă şi la interior, unde gresia şi faianţa lipsesc, pe alocuri sunt crăpături. De asemenea, mobilierul din bucătărie e total neadecvat unui serviciu în condiții corespunzătoare, cu saltele aflate într-o avansată stare de murdărie şi de degradare.



Autorităţile care ar fi trebuit să se asigure că persoanele cazate în căminele familiale sunt bine îngrijite dau vina pe lipsa investițiilor şi susţin că centrele nu pot fi închise, pentru că nu au cum să-i mute pe beneficiari fără o decizie judecătorească.



Prin telefon, GHEORGHE PARSCHIV - director DGASPC Giurgiu: De la începutul anului, noi am avut o serie întreagă de controale la toate centrele, bătrâni, adulţi cu dizabilităţi, copii. Am avut peste 300 de controale. Controalele au scos în evidenţă că nu am avut nicio problemă cu beneficiarii, în schimb avem o problemă legată de dotări şi investiții. Acum 15 ani când s-a făcut dezinstituţionalizarea s-au achiziționat acele căsuțe tip familial, s-au achiziţionat la Giurgiu case din paiantă vechi de 70-80 de ani. Centrul de facto nu e închis, el funcţionează în continuare. Aceste centre cu copii sunt cu măsură de plasament stabilită de instanţa de judecată. Unde-i duc, că sunt 10 hotărâri judecătorești pe care le încalc.



Inspectorii ANPC au aplicat 8 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 100.000 lei şi 2 avertismente. De asemenea, au fost retrase definitiv produse neconforme în valoare de 6.500 lei.

CE S-A GĂSIT ÎN URMA CONTROALELOR?

Cu siguranță nu doar două linguri ruginite cum am văzut că încearcă să se scuze administratorii acestor centre. Situația este de mult timp, pentru că inclusiv clădirile achiziționate în vederea adăpostirii persoanelor cu astfel de nevoi speciale sunt unele construite din chirpici cu deficiențe majore structurale, și problemele continuă și la interior. Gresia și faianță lipsesc pe alocuri, mobilierul din bucătărie este total neadecvat unor servicii corespunzătoare, saltelele sunt murdare și degradate. Lucrurile ar fi putut fi remediate în câteva săptămâni. Știu cum se fac achizițiile și cât timp durează și se pare că pentru unii acești tineri nu reprezintă o prioritate, a spus Horia Constantinescu, președintele ANPC, la TVR Info.

DE CE ABIA ACUM SUNT DESCOPERITE ACESTE CONDIȚII?

Desfășurăm activități de control pe un spectru mult mai larg. Te aștepți că acolo unde statul este cel care administrează și care trebuie să facă controlul prin Direcția Generală de Asistență Socială lucrurile să stea într-o altă manieră. Nu cred că este o soluție ca permanent ca o autoritate să o verifice pe cealaltă, ci cred că responsabilizarea și lipsa de ipocrizie este cea care ar trebui să ducă la soluții mult mai bune. Vom lua în calcul verificarea periodică și introducerea unei tematici naționale.

CE SE ÎNTÂMPLĂ CU TINERII MUTAȚI DIN ACESTE CENTRE?

Responsabilitatea este a celui care asigura funcționarea unor astfel de structuri. Ei trebuie să își relocheze beneficiarii deși nu cred că putem numi beneficiari pe cei care stau în astfel de condiții. Ei trebuie să relocheze până la remedierea deficiențelor. Trebuie să înțelegem că schimbarea unor plăci de faianță și o mâna de zugrăveală făcută cu responsabilitate, nu superficial, și înlocuirea unor saltele ar trebui să se facă în câteva zile nu în câteva luni cum din păcate se întâmplă, a răspuns președintele ANPC.

Comisarii pentru Protecţia Consumatorilor au efectuat controale la 15 centre de copii şi tineri aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Giurgiu, în urma cărora s-au aplicat 8 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 100.000 lei şi două avertismente, informează Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC).



Totodată, comisarii au dispus 13 opriri temporare a prestării de servicii, până la remedierea deficienţelor şi o oprire definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de 6.500 lei.



"În data de 30 august 2023, în coordonarea DGC a ANPC, au fost efectuate controale, de către comisarii din cadrul CJPC Giurgiu, CJPC Teleorman, CJPC Călăraşi şi CRPC Bucureşti-Ilfov, privind respectarea prevederilor legale, la căminele şi centrele de copii şi tineri, aflate în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu", precizează ANPC.



Conform sursei citate, comisarii au controlat Casa de tip familial Gabriela, strada Baciului, nr 1, unde erau înregistrate zece persoane rezidente. Printre cele mai importante abateri constatate sunt: saltele pătate, fără huse de protecţie; pereţi neigenizaţi, mobilier cu colţuri rupte, scaune fără spătar, parchet neigenizat, degradat, praf grosier pe pervaze, grilă calorifer ruginită, lipsă plase insecte la geamuri, lipsă sticlă la un geam, gresie hol degradată cu plintă ruptă; în bucătărie gresie şi faianţă ruptă, pe alocuri, recepient colectare deşeuri menajere fără capac, pulpe pui congelate la bax, păstrate la temperatura ambientală; în grupul sanitar, prezenţa infiltraţiilor, faianţă degradată.



În ceea ce priveşte Casa de tip familial Elena, strada Uzunu, nr 13, unde erau înregistrate nouă peroane rezidente, au fost constatate abateri precum: saltele pătate, fără huse de protecţie, perne uzate; pereţi afumaţi, parchet cu grad avansat de uzură, gresia de pe hol degradată; în grupul sanitar, lipsa aerisirii, cadă neigenizată, gresie deteriorată; în bucătărie, pulpe de pui congelate la bax păstrate la temperatură ambientală, ustensile neprofesionale.



La Casa de tip familial Casa Noastră, strada Balanoaiei, nr 13 (10 persoane rezidente), au fost constatate abateri precum: saltele pătate, rupte, fără huse de protecţie, prize desprinse din perete, paturi suprapuse, cu cadrul metalic ruginit, calorifere neigenizate, pereţi neigenizaţi, scaune rupte, fără spătar; în bucătărie gresie şi faianţă spartă, pe alocuri, recipient colectare deşeuri menajer fără capac; în grupul sanitar, prezenţa infiltraţiilor, faianţă degradată; masa din bucătărie cu suprafaţă deteriorată, lipsă hotă aragaz, fără plase de protecţie împotriva insectelor, la geamuri, ustensile neprofesionale, calorifer ruginit; în grupul sanitar, cadă neigenizată, faianţă spartă, lipsă sifoane pardoseală; curtea exterioară cu alei deteriorate, cu gropi, zugrăveală exfoliată la pereţii exteriori ai clădirii.



La Casa de tip familial Andrei, strada Murelor nr 36 (9 persoane rezidente), au fost constatate abateri precum: curtea exterioară cu paviment din ciment degradat, cu gropi, resturi vegetale, tomberoane sparte; în camere duşumea neigenizată, saltele, paturi pătate, fără huse de protecţie, pereţi pătaţi, lipsă plafoniere, lipsă clanţe la uşi; faianţă spartă în baie, lipsă plase protecţie geam.



Totodată, la Casa de tip familial Ioana, adresă strada Baciului, nr 26 (persoane rezidente 7), au fost constatate următoarele abateri: loc de joacă cu echipamente uzate (tobogan rupt, 2 balansoare şi o trambulină deteriorate).



La Casa de tip familial Daniela, str 1 Decembrie 1918, nr 33 (persoane rezidente 11) printre abaterile constatate se numără: în camere lipsă huse protecţie saltele, perne uzate, lipsă plase împotriva insectelor la geamuri, lipă covorşe antiderapante, în frigider păstrate alimente necorespunzător.



De asemenea, la Casa de tip familial Teodora, strada Dan Barbilian nr 50 (persoane rezidente 8), au fost constatate abateri precum: în camere saltele pătate fără huse de protecţie, mobilier, dulapuri şi noptiere fără mânere, lipsă plase împotriva insectelor la geamuri, dulap pentru lenjeria folosită curent, cu uşă defectă, nu se închidea, lipsă sticlă la un geam din baie, lipsă covor antiderapant; bucătărie cu ustensile neprofesionale, ladă frigorifică cu sertare fără uşi, pulpe de pui la bax păstrate la temperatura ambientală, în vederea decongelării, pentru a fi porţionată şi ulterior recongelate.



La Apartament de tip social 43, strada 1 Decembrie 1918, bl 309, sc A, etaj 10, ap 43 (persoane rezidente 4) au fost constatate următoarele abateri: plase de protecţie împotriva insectelor, la geamuri, rupte; în bucătărie, ustensile neprofesionale, mobilier degradat, materii prime (mălai, făină, paste făinoase) fără etichete, fără elemente de identificare şi caracterizare.



Pe de altă parte, la Apartament de tip social 27, strada 1 Decebal, bl 56/2d, sc b, etaj 2 (persoane rezidente 4), au fost constatate abateri precum: plase de protecţie împotriva insectelor, rupte, geamuri rupte; în bucătărie, ustensile neprofesionale, frigider cu cheder rupt, cu depuneri de mizerie, mâncăruri păstrate neconform, în frigider.



Conform ANPC, pentru centrele menţionate au fost aplicate două amenzi în valoare de 10.000 lei şi s-a dispus oprirea definitivă a produselor neconforme, în valoare de 1.117 lei. Totodată, s-a dispus oprirea temporară a prestării serviciului, până la remedierea deficienţelor constatate, termen de remediere 30 de zile.



Casa de tip familial Sf Ioan, str Uliţa Dorobanţi, nr 7, a fost închisă pentru renovare, copiii fiind relocaţi în alte centre.



În ceea ce priveşte Casa Soarele, strada Grădiniţei nr 4 (persoane rezidente 8), au fost constatate abateri precum: elemente de rezistenţă ale construcţiei desprinse; cornişă crăpată, fundaţie discontinuă, cu crăpături la ziduri, lambriu desprins. Totodată, în bucătărie au fost constatate abateri precum: lipsa elementelor de identificare-caracterizare la produsele alimentare congelate, depozit necorespunzător pentru legume-fructe echipamente ruginite, veselă depozitată direct pe pardoseală.



Comisarii ANPC au mai descoperit saltele şi perne neigienizate; plăci parchet/gresie desprinse, mobilier rupt, crăpat, cu margini ascuţite.



"Într-un beci cu intrarea din exterior, care prezenta mucegai, pereţi crăpaţi, tencuială căzută, erau depozitate alimente. Pentru acest centru s-a aplicat 2 sancţiuni contravenţionale în valoare de 20.000 lei, oprire definitivă a produselor neconforme în valoare de 2.500 lei, s-a dispus oprirea temporară a prestării serviciului până la remedierea deficienţelor constatate", precizează sursa citată.



În ceea ce priveşte Casa Dunării din strada Dunării nr 44 (persoane rezidente 8) au fost constatate abateri precum: lipsă elemente de identificare-caracterizare la produsele alimentare congelate, depozitare necorespunzătoare legume-fructe; saltele neigienizate, echipamente ruginite în bucătărie, plăci parchet desprinse, veselă depozitată direct pe pardoseală, lipsă verificării metrologice a balanţei.



"Pentru acest centru s-a aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 10.000 lei şi un avertisment, oprirea definitivă a produselor neconforme, în valoare de 2.000 lei, s-a dispus oprirea temporară a prestării serviciului, până la remedierea deficienţelor constatate", susţin reprezentanţii ANPC.



La Casa Albastră, strada Aurel Vlaicu nr 203 (persoane rezidente 8), au fost constatate următoarele abateri: lipsă elementelor de identificare-caracterizare la produsele alimentare congelate, depozit necorespunzător legume-fructe, mobilierul din bucătărie necorespunzător, echipamente în bucătărie ruginite.



"Pentru acest centru s-a aplicat o sancţiune contravenţională în valoare de 10.000 lei şi un avertisment, s-a dispus oprirea temporară a prestării serviciului, până la remedierea deficienţelor constatate", susţin reprezentanţii ANPC.



La Complex servicii sociale, strada 23 August nr 11 (persoane rezidente 24), au fost constatate următoarele abateri: bloc alimentar-legume congelate, grafice de monitorizare a temperaturii din lăzile congelator necompletate; saltele fără huse, lenjerie uzată şi pătată; echipamente de agrement deteriorate, tobogan cu placă spartă şi instabilă, şuruburi de prindere fără protecţie.



"Pentru acest centru s-au aplicat 2 sancţiuni contravenţionale în valoare de 25.000 lei şi s-a dispus oprirea temporară a prestării serviciului, până la remedierea deficienţelor constatate", conform ANPC.



În schimb, la Casa de tip familial Constantin, strada AL Vlahuţă, nr 3, nu au fost constatate abateri.



