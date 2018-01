Deși are mai multe dosare penale pe rol, Alina Bica a plecat în Costa Rica. Potrivit Hotnews , la un termen de la Înalta Curte, avocatul le-a spus judecătorilor că fosta șefă a DIICOT este în republica din America Centrală și este netransportabilă. Alina Bica nu avea nicio interdicție, însă a primit două condamnări în două dosare, în primă instanță.

La termenul de astăzi de la Curtea Supremă al unuia dintre dosarele legate de despăgubirile ANRP, avocatul Alinei Bica a declarat că aceasta este plecată din țară de 3 săptămâni.

Apărătorul le-a spus judecătorilor că fosta șefă a DIICOT a mers în Costa Rica pentru a profesa ca avocat, asta în condițiile în care în România nu mai are acest drept.

El le-a arătat magistraților câteva documente în limba spaniolă, potrivit cărora Alina Bica nu ar fi transportabilă. Instanța nu le-a primit pentru că nu erau traduse.

Avocatul Alinei Bica a refuzat să comenteze. "Nu pot oferi nicio informație cu privire la fondul dosarelor în curs și nici cu privire la viața personală a clienților", a spus Doru Trăilă.

Alina Bica are deja două condamnări în primă instanță. În ambele dosare, fosta șefă a DIICOT este acuzată de favorizarea infractorului și a primit 4, respectiv 3 ani și jumătate de închisoare cu executare.

Problemele Alinei Bica au început în toamna lui 2014. În plină campanie electorală, au apărut pe un site necunoscut fotografii făcute în Paris, în care șefa DIICOT apărea alături de Elena Udrea. Dar cea care conducea parchetul anti-mafia nu a considerat o problemă relația de prietenie cu un politician.

Discuție înregistrată pe 30 noiembrie 2014:

" - Bună ziua! Andreea Anghel de la Ştirile TVR sunt. Vă rugăm frumos...

- Nu comentez. Vă rog din tot sufletul, nu comentez absolut deloc. E o chestiune privată. Doriţi să faceţi dezbatere publică pe ea... dezbateţi public. Nu comentez, chiar nu e cazul.

- Totuşi apăreţi în nişte imagini...

- Ce am apărut, doamnă? Acum bănuiesc că înregistraţi convorbirea... Nu aveţi prieteni, nu ieşiţi în weekend? Am apărut în poziţii dezolante, am apărut trăgând pe nas?".

În ultima vreme, mulți inculpați cu notorietate au fugit din țară atunci când se apropiau sentințele definitive.

Sebastian Ghiță a fugit în Serbia, de unde autoritățile încearcă să-l extrădeze.

Radu Mazăre, un om cu multe dosare penale, a plecat și el în Madagascar și a declarat că ar vrea să obțină azil politic.

