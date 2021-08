Condamnarea suferită în SUA de Florin Cîțu rămâne în cazierul din statul american Iowa. Reacțiile politicienilor români

Condamnare suferită în SUA îi provoacă probleme, nu doar de imagine, actualului premier Florin Cîțu. Recunoscută după 20 de ani, dar minimalizată de către autor că fiind o simplă contravenție, fapta de conducere a unui autoturism în stare de ebrietate are însă o altă încadrare în legislația americană. Una cu iz penal, ce rămâne permanentă în cazierul din statul Iowa întocmit pe numele său. Motiv suficient pentru Opoziție să ceară demisia și pentru partenerii USR-PLUS să ceară intervenția președintelui Iohannis pe motiv că nu mai au încredere în șeful Executivului.

Acum 21 ani de ani, într-o rubrică a unui ziar local din orașul Ames, statul Iowa, se nota: "În timpul unui control de rutină, şoferul a fost găsit sub influenţa băuturilor alcoolice. Florin Cîţu, 28 de ani, a fost pus sub arest şi acuzat de condus în stare de ebrietate".

După un an, sentința venea cu o condamnare de două zile la închisoare și o amendă. Premierul a vorbit însă de o contravenție.

Premierul Florin Cîțu nu a dorit astăzi să dea ochii cu presa și nici să transmită vreo informație nouă după ce ieri și-a recunoscut fapta comisă în America în urmă cu 20 de ani. Asta, deși sunt mai multe aspecte care trebuie clarificate, însă cel mai important este cel legat de încadrarea faptei sale.

Potrivit legislației statului Iowa, Florin Cîțu a fost acuzat și judecat pentru un delict în cazul căruia pedepsele sunt de minimum 48 de ore și maximum un an de închisoare, plus plata unei amenzi de până la 1.250 de dolari. Aflat la prima abatere, Cîțu a primit două zile după gratii și o amendă de o mie de dolari. Dar are cazier permanent în statul Iowa, ce poate fi șters doar printr-o procedură specială.

După apariția informațiilor, liderul PSD, Marcel Ciolacu, a cerut demisia prim-ministrului.

Nici partenerii de guvernare nu au trecut cu vederea situația dezvăluită în presă.

Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR-PLUS: "Orice politician care vrea să conducă statul trebuie să fie impecabil din punct de vedere al moralei şi să inspire această încredere celor cu care lucrează. Problema este a premierului Cîţu, a preşedintelui care l-a nominalizat pe premier bineînţeles, a PNL. Sper că această echipă să aibă nişte discuţii şi să decidă dacă şi în ce măsură premierul poate continua."

În plină luptă pentru șefia partidului, în PNL părerile sunt împărțite.

Virgil Guran, liderul senatorilor PNL: "Există nişte lucruri stabilite prin lege. Dacă le-a îndeplinit, este în regulă. Nu am eu de unde să ştiu dacă a completat aceste date în ORNISS sau dacă a informat preşedintele României."

"Premierul Florin Cîțu a făcut o greșeală în tinerețe, care a fost plătită și niciodată nu a mai fost repetată. Asta înseamnă că a învățat din acea greșeală", consideră liderul PNL Iași, Alexandru Muraru.

