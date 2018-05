Concursul pentru șefia DIICOT s-a încheiat EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE. Interviurile pentru şefia DIICOT, care au avut loc la Ministerul Justiţiei, s-au încheiat, după două ore. Interviul a constat în susţinerea proiectului privind exercitarea atribuţiilor, verificarea aptitudinilor manageriale dar şi prezentarea viziunii asupra organizării instituţiei. Timpul alocat fiecărui candidat a fost de aproximativ 30 de minute pentru susţinerea proiectului şi încă o oră pentru întrebări şi răspunsuri.

La final, singurul candidat care a ales să răspundă întrebărilor presei a fost Daniel Horodniceanu.

Daniel Horodniceanu şi Felix Bănilă sunt singurii candidaţi care s-au înscris pentru funcţia scoasă la concurs.

„Eu sper să îl conving pe domnul ministru că am făcut o treabă bună în cei trei ani de mandat şi că au rămas proiecte în curs de desfăşurare care trebuie încheiate. (...) Cred că am schimbat ceva mentalităţi, cred că am încadrat mult mai bine structura în mentalitatea judiciară vestică”, a declarat Daniel Horodniceanu înainte de interviu.

În luna martie, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, anunţa că Daniel Horodniceanu trebuie să se înscrie în procedura de selecţie dacă va mai dori un mandat la conducerea DIICOT.

Procurorii au putut depune cereri de înscriere până la data de 7 mai inclusiv, la Direcţia resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei.

Conform reglementărilor legale în vigoare, procurorul-şef al DIICOT este numit de preşedintele României, la propunerea ministrului Justiţiei, cu avizul CSM. Numirea se face pe o perioadă de trei ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.

Candidaţii trebuiau să întocmească un proiect managerial privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de procuror-şef al DIICOT, care să se încadreze într-o limită de 30 pagini.

De asemenea, ei trebuiau să depună cel puţin 10 lucrări pe care le-au întocmit în compartimentele în care şi-a desfăşurat activitatea, în ultimii cinci ani, precum şi ultimul raport de evaluare a activităţii profesionale.

Conform standardelor de organizare a selecţiei pentru funcţia de şef al DIICOT, pot fi propuşi procurorii care au o vechime minimă de 10 ani.

Totodată, procurorii care participă la selecţie sunt obligaţi să dea o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de anul 1990 şi nici nu au colaborat cu acestea, precum şi o declaraţie de interese care se actualizează anual ori în termen de 15 zile de la apariţia unei schimbări sau de la data la care procurorul a luat cunoştinţă despre aceasta.

Rezultatele selecţiei se vor afişa la sediul Ministerului Justiţiei şi se vor publica pe pagina de internet a acestuia pe 14 mai.

