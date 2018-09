Discursul președintelui Klaus Iohannis EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Președintele Comisiei Europene și înalți oficiali români și europeni au participat la Summitul "Inițiativa celor Trei Mări".

Președintele Comisiei Europene și înalți oficiali români și europeni au participat la Summitul "Inițiativa celor Trei Mări".

Președintele României Klaus Iohannis împreună cu președintele Croației, Kolinda Grabar-Kitarovic, prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki, și Secretarul pentru Energie al SUA au susținut declarații la finalul summit-ului Inițiativei celor Trei Mări.

Pot spune acum, la finalul Summitului, că a fost o reuniune de succes, cu rezultate palpabile, care deschid o nouă etapă în evoluţia Iniţiativei. Mă bucur că am reuşit să avem un Summit excelent, în ciuda dificultăţilor noastre de politică internă, spre beneficiul României, al dezvoltării sale economice, al cetăţenilor români şi al întregii regiuni a celor Trei Mări, a spus președintele României, Klaus Iohannis, la finalul Summitului.

Președintele Klaus Iohannis a prezentat principalele rezultate ale Summitului.

- Aș începe cu organizarea primei ediții a Forumului de afaceri al Inițiativei celor Trei Mări. Vizează stimularea contactelor de afaceri și investiții în regiune, implementarea proiectelor în regiune, dar și identificarea factorilor potențiali de dezvoltare și inovare cum ar fi IMM-urile, antreprenoriatul tânăr, startup-urile.

- Cu prilejul Forumului am asistat la semnarea Declarației comune privind crearea rețelei camerelor de comerț din statele participante la Inițiativa celor Trei Mări. Are ca scop conectarea comunităților de afaceri din regiune.

- Au fost intreprinși pași concreți în semnarea scrisorii de intenție pentru înființarea fondului de investiții al Inițiativei celor Trei Mări. Își propune să contribuie la cofinanțarea proiectelor prioritare.

- Probabil cel mai important punct a fost exprimarea sprijinului politic pentru o listă de proiecte de interconectare, în domeniile energiei, transportului și digital. Listă ce a fost stabilită pe baza contribuțiilor statelor participante la Inițiativa celor Trei Mări. Selecția acestor proiecte au avut la bază criterii precum impactul regional, fezabilitatea economică, compatibilitatea cu prioritățile și politicile.

- În ceea ce privește România cele 6 proiecte propuse au fost aprobate de Guvernul României cu aprobarea Administrației Prezidențiale. Această listă nu este o listă a președinților țărilor participante, ci reprezinta contribuția Guvernelor lor. Prin acestă listă dăm un semnal politic la cel mai înalt nivel investitorilor în ceea ce privește proiectele majore de interconectare pe care țara noastră le considera prioritare. Această listă este dinamică. În perioada următoare va trebui să ne concentrăm pe obținerea finanțării și pe implementarea acestor proiecte. Forumul de Afaceri va avea, la ediția următoare sarcina de a discuta și evalua implementarea proiectelor.

- Tot azi a fost lansat site-ul dedicat "Inițiativei celor Trei Mări", creat de partea română și a cărei gestionare va fi preluata succesiv de gazdele următoarelor Summit-uri.

- Prin intermediul Declarației comune am salutat, totodată, implicarea Comisiei Europene, a Guvernelor american şi german, a Băncii Europene de Investiții, a Băncii pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Grupului Băncii Mondiale în susținerea Inițiativei celor Trei Mări.

- Am decis împreună să continuăm să-i invităm, în calitate de invitați de onoare, la Summiturile viitoare, precum și la edițiile viitoare ale Forumului de Afaceri.

- Un alt rezultat concret este decizia de a accepta Germania ca stat partener la Iniţiativă. Este o premieră şi un rezultat care ne bucură, Germania având multiple interese economice în regiune, în timp ce regiunea are numai de câștigat prin implicarea activă a Berlinului.

- Am salutat, de asemenea, participarea oficialilor guvernamentali și a companiilor din Balcanii de Vest și Vecinătatea Estică la prima ediție a Forumului de Afaceri și am decis să continuăm să invităm oficiali și companii din aceste state la edițiile viitoare ale Forumului de Afaceri. Toate aceste rezultate concrete sunt rodul unei munci asidue, desfășurate pe parcursul unui întreg an.

- Pot astfel spune că Inițiativa celor Trei Mări a atins deplina maturitate, atât din punct de vedere conceptual, cât și politic. Pot afirma, totodată, că dispunem de toate condițiile și instrumentele pentru a lucra la implementarea deciziilor adoptate cu ocazia Summitului.

- Înțelegem prin aceasta obiective clare, sprijin politic și financiar pentru scopurile Inițiativei, precum și crearea unor rețele de legătură puternice între comunitățile de afaceri.

- Inițiativa celor Trei Mări are de acum în faţa sa, în etapa de dezvoltare care se deschide astăzi, un drum important de parcurs.

- Este vorba despre misiunea esențială de a implementa proiectele majore de interconectare și de a strânge legăturile dintre comunitățile noastre de afaceri într-o rețea regională, parte a pieței extinse a Uniunii Europene. Acestea sunt, de altfel, și argumentele pentru care Inițiativa noastră este relevantă într-o lume globalizată, unde conectivitatea a devenit o premisă-cheie pentru creșterea economică.

- România este pregătită să continue contribuția sa activă, inclusiv pe perioada Președinției Consiliului Uniunii Europene, în 2019, în scopul valorificării potențialului acestei Inițiative.

- Vom acţiona, astfel, în beneficiul cetățenilor statelor participante, al regiunii, al vecinilor noștri, al întregii Uniuni Europene și al parteneriatului transatlantic.

- Am plăcerea să vă informez că următoarea ediție a Summitului, cea din 2019, se va desfășura în Slovenia, la invitația domnului Președinte Pahor și doresc de pe acum mult succes Summitului de anul viitor.

____________________

Președintele Croației, Kolinda Grabar-Kitarovic: Inițiativa este îndreptată spre o bunăstare a Uniunii Europene, a cetățenilor ei, pentru dezvoltare și colaborare. în același timp ea trebuie să contribuie economic la dezvoltarea economică a Europei Centrale, astgel încât să fie șterse diferențele care există dintre asa zisă Europa de Est și Europa de Vest.

___________________________



Prim-ministrul Poloniei, Mateusz Morawiecki: Sunt deosebit de bucuros că am agreat deja în cadrul celor 12 state participante asupra a vreo 70 de proiecte. este vorba despre soluții concrete referitoare la interconectivitate pe gaze, pe cibernetică, pe digitalizare.

________________________

Secretarul pentru Energie al SUA, Rick Perry: Puteți conta pe statele Unite ca un partener de încredere în domeniul energetic. Statele unite sunt un lider mondial în ceea ce privește petrolul și gazul și vrem să împărtășim ceea ce avem cu acestă regiune a celor Trei Mări.

ŞTIRILE ZILEI