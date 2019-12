Concerte în aer liber de Revelion 2020. Programul spectacolelor din Capitală

Concert Piața Constituției

Petrecerea din Piața Constituției începe la ora 17:30, în seara de Revelion, și se va încheia la miezul nopții cu un show de artificii.

În cele peste șase ore de distracție, 11 trupe și artiști din România, Republica Moldova, Germania și Statele Unite vor electriza atmosfera cu concerte live, promite Primăria Capitalei.

Unele dintre cele mai așteptate momente la „Revelion 2020. Disco Night Fever” este prezența, pe scena din Piața Constituției, a unor trupe care au făcut istorie în muzica dance și care, anul acesta, s-au reunit după o perioadă îndelungată de absență. Printre artiștii petrecerii se numără trupa André, cel mai longeviv trio masculin al scenei dance din România- 3rei Sud Est, faimosul duo internațional – Milli Vanilli și una dintre cele mai îndrăgite trupe de la începutul anilor 2000, O-Zone, reunită special pentru această ocazie.

Prima oră de concerte este rezervată concertelor Ovidiu Komornyik & OK BAND și Cristi Minculescu, Valter & Boro, care aduc un tribut muzicii anilor ’80 din România. Hiturile dance se aud în Piața Constituției de la ora 18:30, cu prestația trupei André, urmată de „regii muzicii dance” din România, artiștii de la 3rei Sud Est. Pe scena din Piața Constituției vor urca, de la 19:30 până la 21:30, Vunk, Holograf, dar și cântărețul Horia Brenciu. În ultima parte a petrecerii „Revelion 2020. Disco Night Fever”, Piața Constituției va răsuna de hituri internaționale. Astfel, începând cu ora 21:30, unii dintre cei mai reprezentativi artiști ai muzicii eurodance din anii ’90 cântă la București melodii premiate cu Grammy, refrene care au ajuns întopurile Billboard Hot 100 pe mai multe continente și titluri incluse în discuri de platină și discuri de aur, anunță Primăria Capitalei.

Vedetele pop ale anilor ‘90, Milli Vanilli, se întorc după 30 de ani cu hiturile care au făcut senzație în muzica dance-pop, ca „Girl You Know It’s True” sau „Blame It On The Rain”. Starul Milli Vanilli, Fabrice Morvan vina la București alături de John Davis, una vocile din spatele proiectului de succes, în concertul Milli Vanilli Experience / Face Meets Voice.

Responsabil de unele dintre cele mai mari hituri dance ale anilor ’90, solistul grupului de euro-dance Snap!, rapperul american Turbo B. vine la Revelion 2020 urmat de veteranului clasamentelor muzicale Eurodance, artistul german Haddaway, care va interpreta hit-uri celebre precum „What Is Love”, „I Miss You” sau „Rock My Heart”.

Cu puțin înainte de miezul nopții, trioul fenomen din Republica Moldova care a isterizat Europa la începutul anilor 2000, O-Zone, se reunește special pentru a cânta pe scena „Revelion 2020. Disco Night Fever”. Concertul O-Zone începe la ora 23:15 și se termină chiar înainte de ora 24:00.

Trecerea dintre ani este celebrată cu un spectacol de artificii în Piața Constituției, care va încheia petrecerea dintre ani din Piața Constituției. Intrarea la eveniment este liberă.

Program complet „Revelion 2020. Disco Night Fever” :

17:30 – 17:55 Cristi Minculescu, Valter & Boro

18:00 – 18:25 Ovidiu Komornyik & OK BAND

18:30 – 18:55 André

19:00 – 19:30 3rei Sud Est

19:35 – 20:10 Vunk

20:15 – 20:45 Horia Brenciu & HB Orchestra

20:55 – 21:25 Holograf

21:30 – 22:00 Milli Vanilli Experience – Face meets Voice

22:05 – 22:35 Turbo B. formally of Snap!

22:40 – 23:10 Haddaway

23:15 – 23:58 O-Zone

Accesul în Piața Constituției se face de la ora 17:00, prin cele două intrări special amenajate, respectiv prin Bulevardul Libertății (intrarea dinspre Parcul Izvor) și prin Bulevardul Libertății (intrarea dinspre Calea 13 Septembrie). În zonă se vor aplica restricții rutiere din 31 decembrie, începând cu ora 13:00 până pe 1 ianuarie, la ora 6:00, fiind afectate bulevardele Unirii (tronsonul cuprins între Bd. I.C. Brătianu și Piața Constituției) și Libertății (tronsonul cuprins între Bd. Națiunile Unite și Calea 13 Septembrie).

Cei care nu doresc să meargă la spectacolul din Piața Constituției au ca alternativă petrecerea de pe 31 decembrie din parcul „Titan”, unde, începând cu ora 20.00, Primăria Sectorului 3 organizează Revelionul denumit „O noapte la superlativ”.

Revelionul 2020 din Parcul Titan aduce în prim-plan valori universal valabile, așa cum sunt ele ilustrate muzical de artiștii invitați, muzicieni importanți din muzica românească, respectiv Diana Matei și Taraful Cleante, Mirela Vaida & Band, Ad Libitum Voices, Nightlosers, Bosquito, Puya, Holograf și Cargo. La miezul nopții, nelipsit va fi, binențeles, spectacolul de focuri de artificii.

Accesul publicului la evenimentul din Sectorul 3 este, de asemenea, liber.

