Concert umanitar pentru copiii din Ucraina la Filarmonica Arad

Ideea unui concert umanitar le-a venit celor din trupa Q Band după ce au văzut imaginile îngrozitoare din Ucraina.

Este o zi destinată celor care suferă din cauza războiului din Ucraina. Undeva la 500 de bilete vândute, vom dona o sumă de peste 25 de mii de lei, a spus producătorul George Dancu.

Acest show este prima coproductie între artiștii locali din Arad și Filarmonica de stat din Arad, a declarat solista Claudia Iuga

Unul dintre membrii trupei vine din Ucraina și este student la conservatorul din Timișoara. Tânărul este mereu cu gândul acasă, chiar dacă asta înseamnă acum doar durere și disperare.

Mă bucur că pot să ajut țara mea și pe toți care suferă din caua războiului, a spus Maksym Borinov artist Q band

Mă bucur foarte mult că am putut să realizăm împreună acest proiect. Aseară chiar asta am simțit din partea publicului. Aplauzele foarte foarte călduroase și foarte sincere, ceea ce eu nu am mai simțit și auzit de foarte mult timp, a precizat Cristina Ungurean, artist instrumentist la Filarmonica Arad.

Fiecare bilet a costat 50 de lei. Primii care au achiziționat 100 de bilete au fost cei de la echipa de fotbal UTA Arad.

După ce suporterii au făcut o contribuție importantă de a ajuta copiii din Ucraina, a fost și datoria clubului să sprijine această acțiune, a spus Alexandru Meszar, președintele clubului UTA Arad

Banii adunați vor merge către Crucea Roșie.

