Concert "Remember Enescu", la Madrid. Violonistul Alexandru Tomescu și pianista Sînziana Mircea au încântat publicul. Proiectul muzical face parte din programul Timișoara - Capitală Europeană a Culturii

Seara a început cu Meditație de Jules Massenet și a culminat cu Hora Unirii și Lăutarul de George Enescu și Dans Țărănesc de Constantin Dimitrescu. Publicul a fost impresionat și a aplaudat minute în șir.



SÎNZIANA MIRCEA, pianistă: Acest turneu este absolut extraordinar, ajungem în întreaga Europă, din Londra, până la Madrid, Viena, Budapesta, continuam apoi și în China și în Statele Unite, așa că pentru mine este o mare responsabilitate.



ALEXANDRU TOMESCU, violonist: În aceste spectacole de muzică clasică România se poate prezenta în fața publicului internațional cu ce are ea mai bun și mai competitiv. Aici nu-i nevoie de tehnologie de ultimă oră. Cele mai bune viori s-au construit în secolul al XVIII-lea de către Antonio Stradivarius.



MARIA POP - director ICR Spania: A fost o seară magică despre puterea muzicii de a transmite valori românești și de a simți mai aproape Timișoara, Capitală Europeană a Culturii - 2023, prin acest proiect extraordinar care face înconjurul lumii.

Concertul de la Madrid a sărbătorit intensificarea relațiilor dintre România și Spania.



GEORGE BOLOGAN - Ambasadorul României în Spania: Am aniversat 10 ani de parteneriat strategic între România și Regatul Spaniei, alături de numeroși prieteni spanioli, colegi din ministerul afacerilor externe spaniol.



​Concertul a fost organizat cu sprijinul ICR Madrid si al Ambasadei Romaniei in Spania, in parteneriat cu Universitatea de Vest din Timisoara.​

RELATARE DE LA OANA DOBRESCU

ŞTIRILE ZILEI