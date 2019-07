Concert de gală, la final de mandat EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene s-a încheiat simbolic cu o fotografie de familie, pe scările din foaierul Ateneului Român, şi în aplauze.

Orchestra Naţională de Tineret, sub bagheta lui Cristian Mandeal, a susţinut un concert extraordinar.

Invitaţi au fost toţi cei care au muncit în cele 6 luni la exercitarea mandatului României la Consiliul UE, experţi din Guvern, din MAE sau din ambasade.

România a abordat mandatul la preşedinţia Consiliului UE, înainte de orice, ca pe o misiune în slujba cetăţenilor europeni, a declarat Viorica Dăncilă, prezentă la eveniment.

"Am obţinut ce ne-am propus, am dovedit eficienţă, performanţă, echilibru şi am oferit una dintre cele mai apreciate preşedinţii la nivel european. Am demonstrat că România a abordat acest mandat, înainte de orice, ca pe o misiune în slujba cetăţenilor europeni. Am construit toate acţiunile noastre în jurul conceptului de coeziune", a declarat premierul la Ateneul Român.

