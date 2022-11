Comunismul românesc, impact devastator asupra societății. Istorici şi reprezentanţi ai autorităţilor solicită redeschiderea arhivelor comunismului. Mărturii incredibile adunate de la foștii studenți din Iaşi

Premierul Nicolae Ciucă a venit cu un mesaj ferm împotriva regimului totalitar comunist, care zeci de ani a distrus societatea românească. Uitarea răului ar putea avea consecinţe dezastruoase, a avertizat şeful executivului.

”Comunismul a venit în România prin violențe, odată cu tancurile sovietice. Regimul comunist din România a fost un regim criminal. A urmărit să distrugă libertatea și demnitatea unei națiuni prin opresiune, suspiciune și violență. Trebuie să fim atenți să nu permitem nașterea și dezvoltarea germenilor unor noi regimuri autoritare sau totalitare”, a spus prim-ministrul.

Mărturii incredibile din perioada comunistă vin de la foștii studenți din Iaşi. Au adunat amintirile vremurilor cumplite în volume ample.

”Liviu m-a provocat atunci, pentru că mi-a spus că trebuie să scriem ceva despre ce vremuri am parcurs - știi foarte multe, ai fost chemat la Securitate (am fost chestionat 12 ore) - despre abaterile ideologice flagrante ale presei studențești din România”, spune Doru Tompea, profesor universitar, Universitatea „Petre Andrei" Iaşi.



La mai bine de 30 de ani de la căderea regimului, România are nevoie de o reţea instituţională puternică pentru a face lumină în dosarele comunismului.



”Crimele comunismului sunt imprescriptibile. De la dosarele Revoluției, la revolta de la Brașov, din 1987, până la crimele aparatului de securitate sau din penitenciare, orfelinate, frontieră toate au nevoie de răspuns”, ne-a declarat Alexandru Muraru, consilier onorific al prim-ministrului.

”Reconcilierea societății românești cu trecutul său comunist nu poate fi completă dacă arhivele fost regim rămân închise. Avem o datorie morală față de toți care au murit în închisori, care s-au revoltat și s-au ridicat împotriva unui regim absurd. Statul român are, la rândul său, datoria morală să redeschidă aceste arhive”, este de părere Mioara Anton, director adjunct, Institutul de Istorie ,,Nicolae Iorga".

Consolidarea democraţiei este cea mai bună apărare împotriva oricărei forme de autoritarism, explică specialiștii.

