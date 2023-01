Compania Twitter a fost dată în judecată pentru o chirie neplătită. Elon Musk: Această companie este ca și cum te-ai afla într-un avion care se îndreaptă cu viteză spre sol

Twitter datorează 136.260 de dolari din chiria întârziată pentru birourile sale de la etajul 30 al unei clădiri din centrul orașului San Francisco, potrivit unui proces intentat săptămâna trecută de proprietarul clădirii, conform The Guardian .

Twitter ar putea să fie interzis în Uniunea Europeană

Elon Musk încearcă să reducă cheltuielile la Twitter cât mai aproape de zero în timp ce averea sa personală se diminuează, iar acest lucru se pare că a presupus și întârzierea plății chiriei la birourile companiei.

Proprietarul de pe strada California nr. 650, care nu este sediul principal al Twitter din San Francisco, a trimis o notificare companiei de comunicare la 16 decembrie, informând-o că va fi în incapacitate de plată dacă nu plătește în termen de cinci zile. Cele cinci zile s-au scurs fără să se facă plata, potrivit procesului.

Proprietarul, Columbia REIT 650 California LLC, solicită despăgubiri în valoare totală a chiriei restante, precum și onorarii de avocat și alte cheltuieli. Twitter a semnat un contract de închiriere pe șapte ani pentru birourile respective în 2017.

Twitter nu a răspuns la un mesaj pentru comentarii. Compania nu mai are un departament de relații cu presa.

Musk a cumpărat Twitter pentru 44 de miliarde de dolari în octombrie 2022, iar compania are de plătit aproximativ 1 miliard de dolari pe an sub formă de dobânzi în urma tranzacției.

Cea mai mare parte a averii lui Musk este legată de deținerea acțiunilor Tesla, care au pierdut mai mult de jumătate din valoarea lor de când a preluat proprietatea Twitter.

El a vândut acțiuni ale companiei de vehicule electrice în valoare de aproape 23 de miliarde de dolari pentru a finanța achiziția din aprilie, când a început să își construiască o poziție în Twitter. El a pierdut chiar și primul loc în topul celor mai bogate persoane din lume, potrivit Forbes.

Musk și-a apărat măsurile extreme de reducere a costurilor luna trecută, într-o convorbire nocturnă pe Twitter Spaces.

„Această companie este ca și cum, practic, te-ai afla într-un avion care se îndreaptă cu viteză spre sol, cu motoarele în flăcări și comenzile nu funcționează", a declarat Musk pe 21 decembrie.

Sediul central al companiei se află la o altă adresă din San Francisco, unde Twitter ar fi rămas, de asemenea, în urmă cu plata chiriei, potrivit New York Times.

Pe lângă faptul că nu plătește chiria și concediază angajați, Twitter-ul lui Musk scoate la licitație mobilier de birou de lux, echipamente de bucătărie și alte relicve din trecut, când Twitter avea peste 7.500 de angajați cu normă întreagă în întreaga lume, iar prânzul gratuit și alte avantaje de birou erau frecvente.

Se estimează că aproximativ trei sferturi din baza de angajați ai Twitter au părăsit compania, fie pentru că au fost concediați, fie au demisionat.

Printre obiectele pe care Twitter le scoate la licitație se numără un cuptor de pizza, un mixer de bucătărie comercială de 40 de litri (se vinde cu aproximativ 18.000 de dolari; licitația începe de la 25 de dolari) și mobilier de designer de înaltă calitate, cum ar fi scaunele Eames de la Herman Miller și scaunele Knoll Diamond, care se vând cu mii de dolari.

Chiar și o statuie a păsării Twitter și un afișaj luminos de neon cu păsări Twitter sunt puse la bătaie în această licitație de tip "Fire Sale", care amintește de criza dotcom de la începutul anilor 2000, când start-up-urile tehnologice eșuate își vindeau produsele decadente de birou.

