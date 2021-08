Compania Tesla va construi un robot umanoid

El a promis pentru anul viitor un prim prototip al "Tesla Bot", care va avea cinci degete la mâini şi o siluetă androgină alb-negru.

"Tesla este cu siguranţă cea mai importantă companie de robotică din lume, deoarece maşinile sunt roboţi semi-conştienţi pe roţi, cu un computer de bord dedicat conducerii autonome", a argumentat Elon Musk în cadrul unui eveniment online dedicat progreselor companiei sale în materie de inteligenţă artificială.

"Este logic să dai o formă umanoidă", a adăugat el.

