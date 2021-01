Compania producătoare de mașini de vot Dominion îl dă în judecată pe Rudy Giuliani, după acuzațiile acestuia privind fraudarea alegerilor prezidențiale din SUA

Rudolph Giuliani

Compania Dominion Voting Systems Inc, cu sediul la Denver, a înaintat deja o acţiune în justiţie împotriva avocatului pro-Trump Sidney Powell, acuzându-l şi pe acesta de răspândire de teorii false ale conspiraţiei despre alegerile pierdute de Trump în faţa democratului Joe Biden.



Un director din cadrul Dominion, Eric Coomer, a înaintat de asemenea o acțiune legală împotriva echipei de campanie a lui Trump, afirmând că a fost nevoit să se ascundă din cauza ameninţărilor cu moartea primite de la susţinători ai fostului preşedinte.



În replică, Giuliani a afirmat într-un comunicat că acţiunea Dominion este menită să-i intimideze pe alţii să-şi exercite dreptul la liberă exprimare, dar că lui îi va permite să "investigheze deplin şi complet istoria, finanţele şi practicile" companiei, pe care ar putea să o dea, la rândul său, în judecată pentru că i-a încălcat drepturile.



Trump şi aliaţii săi au petrecut două luni negând înfrângerea în alegeri, susţinând, fără dovezi, că ar fi fost rezultatul unor fraude masive.



Dominion îi cere fostului primar al New York-ului despăgubiri de 1,3 miliarde de dolari, acuzând că "el şi aliaţii lui au fabricat şi răspândit 'Marea Minciună', care, în mod previzibil, a devenit virală şi a înşelat milioane de oameni în a crede că Dominion le-a furat voturile şi a fraudat alegerile'.



Mai mulți avocaţi marcanţi au cerut săptămâna trecută autorităţilor judiciare din New York să-i suspende licenţa lui Giuliani pentru afirmaţiile false din plângerile post-alegeri în instanţe şi pentru că i-a îndemnat pe susţinătorii lui Trump să acţioneze cu "dreptul celui mai puternic" cu puţin înainte ca aceştia să ia cu asalt Capitoliul, pe 6 ianuarie.



În plângerea sa, Dominion susţine că a cheltuit 650.000 de dolari pentru securitatea angajaţilor săi, confruntaţi cu hărţuiri şi cu ameninţări cu moartea.



Înfiinţată în 2002, Dominion este un mare producător american de maşini de vot. Diverse maşini Dominion au fost folosite în mai mult de 25 de state americane la alegerile din 2020.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI