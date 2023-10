Commander, ciobănescul german al soţilor Biden, a părăsit Casa Albă după ce a muşcat mai multe persoane, ultima victimă fiind un agent al Secret Service. Este al doilea câine care pleacă din reședința prezidențială din același motiv

"Commander nu se mai află în prezent aici (în incinta Casei Albe), în timp ce evaluăm următoarele decizii care trebuie luate", a precizat purtătoarea de cuvânt într-o scurtă declaraţie.



Preşedintele american Joe Biden şi soţia lui, Jill Biden, "sunt foarte ataşaţi de siguranţa întregului personal de la Casa Albă şi a celor care îi protejează în fiecare zi", a adăugat aceeaşi purtătoare de cuvânt, Elizabeth Alexander, care lucrează pentru serviciul de presă al primei doamne a Statelor Unite.

Welcome to the White House, Commander. pic.twitter.com/SUudQnPv29