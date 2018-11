Comitetul Executiv Național al PSD se reunește astăzi, la Parlament. Tema centrală: remanierea unor miniștri

Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă / FOTO: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

La finalul şedinţei Biroului Politic al PSD din 13 noiembrie, premierul Viorica Dăncilă a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută alături de preşedintele PSD, Liviu Dragnea, că va prezenta o evaluare generală asupra activităţii guvernului, dar şi o evaluare pe fiecare minister în parte, pornind de la obiectivele programului de guvernare.



Totodată, pe ordinea de zi a Comitetului Executiv al social-democraţilor ar urma să se afle şi discutarea situaţiei primarului general, Gabriela Firea.



Întrebat de presă la finalul Biroului permanent al PSD de marți dacă în Comitetul Executiv se va discuta situaţia primarului general, Gabriela Firea, Dragnea a întrebat ironic: "Pe teste grilă?". Gabriela Firea indicase anterior că a existat varianta ca, în CExN, membrii forului de conducere al PSD să aprecieze activitatea miniştrilor social-democraţi prin răspunsuri la teste grilă pregătite în acest sens, reamintește Agerpres.



Pe 15 noiembrie, reprezentanţii PSD Spania au solicitat demisia Gabrielei Firea din funcţiile pe care le deţine în partid, acuzând faptul că primarul general al Capitalei, în cadrul vizitei pe care a efectuat-o recent la Madrid, nu şi-a alocat timp pentru discuţii cu membrii comunităţii româneşti.



Vineri, pe 16 noiembrie, la Parlament, Gabriela Firea a declarat că la următoarea şedinţă a CExN al PSD îşi "aşteaptă sentinţa", aceea de a fi lăsată fără funcţiile politice.



"Aştept să fim convocaţi la Comitetul Executiv, să vedem ce se va întâmpla acolo. Prea mari surprize nu cred că vor fi. Am înţeles că situaţia mea este deja decisă, dar voi merge. Am înţeles că se doreşte, cel puţin pentru început, să rămân fără funcţiile politice - preşedintele PSD Bucureşti şi Ilfov. (....) Îmi aştept sentinţa cu demnitate, cu capul sus. Am intrat în PSD simplu membru de partid voi rămâne simplu membru de partid, dacă asta va fi dorinţa domnului Dragnea", a spus Firea.

