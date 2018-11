Mihai Fifor, declaratie EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Mihai Fifor a anunţat luni că şi-a depus demisia din funcţia de ministru al Apărării, susţinând că vrea să întărească echipa PSD pentru a pregăti următoarele alegeri.

Am prezentat și colegilor mei, doamnei prim-ministru, domnului Liviu Dragnea mulțumiri pentru încrederea pe care mi-a acordat-o, în două rânduri, ca ministru al Economiei și ca ministru al Apărării Naționale, am avut un mandat cât se poate de bun și sper că nu am înșelat încrederea nimănui, pe de altă parte am făcut o analiză foarte serioasă, am văzut ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni și am considerat că pot să merg lângă echipă la partid să încercăm să pregătim cei doi ani foarte grei care urmează. Cred că este nevoie să întărim echipa și să putem să pregătim proiectele acestea extraordinar de importante. Am rugat-o și pe doamna prim-ministru și pe domnul președinte Dragnea să fie de acord să își depun mandatul și să pot să merg la partid să mă implic foarte serios, a declarat Mihai Fifor.

ACTUALIZARE Gabriela Firea a anunțat înainte de ședința CEx că își depune demisia de președinte interimar al filialei PSD București. Primarul Capitalei a declarat că este o formă de protest pentru că vreme de doi ani Liviu Dragnea a blocat alegerile pentru această funcție.

Mi-am depus acum demisia din calitatea de preşedinte interimar la PSD Bucureşti. Este o formă de protest a mea pentru faptul că de doi ani de zile domnul Dragnea a blocat alegerile la această organizaţie şi la alte câteva din ţară, probabil pentru a fi vulnerabili şi a depinde de domnia sa, a declarat Gabriela Firea înaintea şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Potrivit unor surse, miniștrii care ar putea fi schimbați în urma ședinței Comitetului Executiv de astăzi sunt:

Dănuț Andrușcă, de la Ministerul Economiei - în locul său ar putea fi numit Niculae Bădălău

George Ivașcu, de la Ministerul Culturii

Mihai Fifor, de la Ministerul Apărării Naționale - în locul său ar putea fi numit Dorel Căprar

Paul Stănescu, de la Ministerul Dezvoltării - în locul său ar putea fi numit Ilan Laufer

Lucian Șova, de la Ministerul Transporturilor - în locul său ar putea fi numit Mircea Drăghici

Bogdan Trif, de la Ministerul Turismului

ACTUALIZARE 10.33 A avut loc o ședință pregătitoare a Comitetului Executiv, la care au participat Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă.

La finalul şedinţei Biroului Politic al PSD din 13 noiembrie, premierul Viorica Dăncilă a declarat, într-o conferinţă de presă susţinută alături de preşedintele PSD, Liviu Dragnea, că va prezenta o evaluare generală asupra activităţii guvernului, dar şi o evaluare pe fiecare minister în parte, pornind de la obiectivele programului de guvernare.



Totodată, pe ordinea de zi a Comitetului Executiv al social-democraţilor ar urma să se afle şi discutarea situaţiei primarului general, Gabriela Firea.



Întrebat de presă la finalul Biroului permanent al PSD de marți dacă în Comitetul Executiv se va discuta situaţia primarului general, Gabriela Firea, Dragnea a întrebat ironic: "Pe teste grilă?". Gabriela Firea indicase anterior că a existat varianta ca, în CExN, membrii forului de conducere al PSD să aprecieze activitatea miniştrilor social-democraţi prin răspunsuri la teste grilă pregătite în acest sens, reamintește Agerpres.



Pe 15 noiembrie, reprezentanţii PSD Spania au solicitat demisia Gabrielei Firea din funcţiile pe care le deţine în partid, acuzând faptul că primarul general al Capitalei, în cadrul vizitei pe care a efectuat-o recent la Madrid, nu şi-a alocat timp pentru discuţii cu membrii comunităţii româneşti.



Vineri, pe 16 noiembrie, la Parlament, Gabriela Firea a declarat că la următoarea şedinţă a CExN al PSD îşi "aşteaptă sentinţa", aceea de a fi lăsată fără funcţiile politice.



"Aştept să fim convocaţi la Comitetul Executiv, să vedem ce se va întâmpla acolo. Prea mari surprize nu cred că vor fi. Am înţeles că situaţia mea este deja decisă, dar voi merge. Am înţeles că se doreşte, cel puţin pentru început, să rămân fără funcţiile politice - preşedintele PSD Bucureşti şi Ilfov. (....) Îmi aştept sentinţa cu demnitate, cu capul sus. Am intrat în PSD simplu membru de partid voi rămâne simplu membru de partid, dacă asta va fi dorinţa domnului Dragnea", a spus Firea.

