Guvernul va merge în Parlament pentru remaniere, a declarat miercuri seara, la finalul CExN, premierul Viorica Dăncilă. "Nu am stabilit încă data, dar nu vom aştepta foarte mult timp. Aşteptăm moţiunea de cenzură. Este atributul opoziţiei de a depune moţiune de cenzură. Voi merge şi am convingerea că vor fi foarte mulţi oameni responsabili care nu vor vota moţiunea", a spus Dăncilă.

ACTUALIZARE "Am văzut că a apărut în spaţiul public faptul că CCR ne obligă să mergem în Parlament. Nu am văzut acest lucru precizat de către Curtea Constituţională. Dar, desigur, aşa cum am menţionat, vom merge în Parlament nu când ne spun alţii, ci atunci când vom considera că este oportun, în cele 45 de zile pe care le vom avea la dispoziţie. (...) Concluzia Comitetului Executiv Naţional a fost că vom merge în Parlament pentru remaniere. Nu am stabilit încă data, dar nu vom aştepta foarte mult timp. Aşteptăm moţiunea de cenzură. Este atributul opoziţiei de a depune moţiune de cenzură. Voi merge şi am convingerea că vor fi foarte mulţi oameni responsabili care nu vor vota moţiunea", a declarat Viorica Dăncilă.

Pe de altă parte, Dăncilă a declarat că vor rămâne aceleași nominalizări pentru portofoliile Mediu, Energie și Relația cu Parlamentul - Grațiela Gavrilescu, Ion Cupă și Ștefan Băișanu. Viorica Dăncilă a precizat că le-a propus colegilor de la ALDE care sprijină executivul o înțelegere pentru a merge pe liste comune la parlamentare. "Persoanele pe care le-am nominalizat pentru portofoliile ALDE rămân aceleași. Acești oameni au avut încredere în programul de guvernare. Și-au ținut promisiunile față de electorat. Vrem să avem o relație foarte serioasă, corectă și am propus colegilor noștri de la ALDE care sprijină guvernul să avem o înțelege să mergem pe liste comune la parlamentare”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Întrebată ce se va întâmpla cu Ministerul de Interne, care nu mai are conducere, și cu portofoliul Educației, unde expiră interimatul de 45 zile, Viorica Dăncilă a spus că va proceda ca la alte portofolii unde nu au fost miniștri, pentru a putea fi plătite salariile angajațiilor din instituții și subordinea acestora, transmite Mediafax.

Guvernul a emis o ordonanță de urgență pentru modificarea Codului administrativ, prin care secretarii generali ai ministerelor au primit drept de semnătură pentru state de plată și facturi, după ce miniștrii ALDE au demisionat din executiv.

ACTUALIZARE Comitetul Executiv al PSD a stabilit ca executivul să ceară votul de încredere al Parlamentului după moțiunea de cenzură a opoziției, au declarat surse din partid, citate de Mediafax.

Social democrații au mai decis să nu restructureze executivul, ci doar să propună miniștri ai partidului pentru portofoliile care au fost deținute de ALDE.

ACTUALIZARE Din informațiile noastre, Viorica Dăncilă le-a transmis colegilor ei la începutul acestei ședințe că va merge în Parlament, însă deciziile vor fi luate în forurile statutare ale partidului, și nu atunci când vrea șeful statului sau când vor cei din opoziție, a transmis Ionuț Gheorghe, de la sediul PSD, pentru Telejurnal 19.00.

Referitor la votul din Parlament, sunt voci care susțin că Viorica Dăncilă ar trebui să meargă cât mai repede să ceară un vot de încredere, pentru că ar fi nevoie de o majoritate simplă, adică jumătate plus 1 din numărul de senatori și deputați prezenți la ședință.

Alte voci susțin că Viorica Dăncilă ar trebui să aștepte ca opoziția să depună moțiunea de cenzură și abia apoi să vadă care este drumul de urmat.

Deocamdată, s-a stabilit că social democrații vor participa la ședința în care se va da votul pe moțiunea de cenzură, însă vor rămâne în bănci, fără să voteze.

Cert este că Ana Birchall și Mihai Fifor nu vor mai face parte din executiv, indiferent când va semna șeful statului decretele de revocare. Curtea Constituțională i-a spus că trebuie să facă acest lucru într-un timp cât mai scurt.

