Comisiile parlamentare pentru cultură au respins, joi, rapoartele de activitate ale Televiziunii Publice pe anii 2017, 2018 şi 2019. S-au înregistrat 13 voturi "pentru" respingerea rapoartelor şi 7 "împotrivă".

Senatorul PSD Lucian Romaşcanu a afirmat, la începutul dezbaterilor, că, odată cu aceste rapoarte, ar trebui să fie discutat şi cel pe 2020, care a fost depus.



"Dezbaterile sunt pe rapoartele pe 3 ani. Există şi raportul pe 2020. În mod normal, aceste rapoarte trebuie dezbătute împreună, altfel vom fi în situaţie imposibilă. În ceea ce priveşte rapoartele din anii anteriori, dacă picaţi toate rapoartele, va fi o situaţie legală ambiguă. Dacă un raport pe un an anterior va fi picat se poate găsi o cale de atac pe actele adoptate anterior de Consiliul de Administraţie", a subliniat Romaşcanu, citat de Agerpres.

Preşedintele Comisiei pentru cultură a Camerei Deputaţilor, Iulian Bulai, a precizat că Birourile permanente reunite nu au sesizat cele două comisii cu privire la raportul pe 2020.



Preşedintele-director general al SRTv, Doina Gradea, a menţionat că anul 2017 nu a fost cuprins în mandatul său, ea fiind la conducerea televiziunii de la sfârşitul acelui an.

"Anul 2017 a fost o bornă pentru Televiziunea Română, care a fost prinsă în datorii acumulate în mandatele precedente, acumulate de-a lungul a 10 ani. Guvernul a alocat atunci sumele necesare pentru a stinge datoriile istorice. Deci, anul 2017 a fost unul istoric, pentru că au fost plătite datoriile de 150 milioane euro, aceste jafuri făcute. Din punct de vedere editorial, au fost reluate producţiile", a afirmat Gradea.



Potrivit acesteia, în 2018, SRTv a putut să-şi arate profesionalismul. "Anul 2018 a fost anul Centenarului şi TVR şi-a demonstrat din nou profesionalismul. Au fost foarte multe evenimente. Am agreat şi organizarea Festivalului Cerbul de Aur. (...) Am agreat în Consiliul de administraţie un plan de investiţii pentru trecerea la HD, pentru o nouă imagine a Televiziunii Publice şi o nouă linie editorială, ca să fie mai vizibilă în peisajul media", a adăugat Doina Gradea.



Întrebată de deputatul AUR George Simion dacă a avut presiuni editoriale după alegerile din 6 decembrie 2020, Gradea a răspuns: "Nu a fost nicio presiune oficială, ci am avut discuţii cu colegi şi parteneri că suntem foarte critici. Este pentru prima dată când Televiziunea Publică critică şi Puterea şi Opoziţia şi acum şi anul trecut".

După respingerea rapoartelor de activitate , preşedintele-director general al SRTv a afirmat că acest vot este "o palmă" dată profesioniştilor din Televiziunea Română.



"În toţi cei trei ani, Televiziunea Română a terminat cu profit din veniturile proprii, nu din alocaţii. Respingerea rapoartelor este o palmă dată profesioniştilor din Televiziunea Română. Rezultate rămân, vorbele se pierd. Această discuţie este un simulacru, pentru că v-aţi antepronunţat în discuţii publice. În anul 2019, nu este nimic ce puteţi reproşa Televiziunii Publice. Este o palmă dată profesioniştilor", a susţinut Gradea.



Deputatul PNL Gigel Ştirbu a criticat-o pe Doina Gradea, susţinând că mandatele acesteia au fost "un dezastru", iar în spatele ei s-ar afla "clanuri".



"Continuarea mandatului dumneavoastră la Televiziunea Publică, plătită cu foarte mulţi bani din bugetul statului, este un dezastru. Dumneavoastră nu aţi înţeles că sunteţi angajată la stat, nu aţi înţeles cum să vă trataţi colegii. Scandalul cu jurnalista pe care aţi numit-o cap de porc, cu Dragoş Pătraru, (...), jignirile aduse aduse jurnalistei care o agasa pe doamna Firea cu întrebările, laudatio care se ridica lui Dragnea la 'Viaţa Satului'. (...) Nu aţi înţeles că sunteţi plătiţi din banul public şi nu sunteţi ca celelalte televiziuni care se luptă. Aţi stat la umbra acestei siguranţe, că bugetul a fost asigurat", a spus Ştirbu.



Doina Gradea a replicat că deputatul PNL trebuie să aibă dovezi pentru cele afirmate şi îl va acţiona în judecată. "Trebuie să aveţi dovezi că am în spate clanuri care mă susţin şi vă acţionez în judecată. Nu am culoare politică şi sunt un om cu background şi nimeni nu poate şterge ceea ce am făcut", a adăugat ea.



Deputat USR PLUS Iulian Bulai a întrebat-o pe Gradea de ce se difuzează la Televiziunea Publică, în plină zi, seriale asiatice.



"Cu 2.200 de angajaţi, cum reuşiţi performanţa ca, în plină zi, când la toate celelalte televiziuni sunt date emisiuni cu conţinut relevant, la Televiziunea naţională se difuzează telenovele asiatice", a spus Bulai.



"Este un serial istoric coreean şi face rating foarte mare. Să vedeţi audienţa", a explicat Doina Gradea.



"Va fi foarte greu ca cei care vin după mine să ţină linia televiziunii. (...) Sper să numiţi un management adecvat", a completat ea.



Rapoartele urmează să fie supune dezbaterii plenului reunit al Parlamentului, iar dacă vor fi respinse va fi numit un interimar la conducerea Televiziunii Publice, a precizat Iulian Bulai.

Comisiile parlamentare pentru cultură au respins astăzi și rapoartele de activitate ale Radioului public pe anii 2017, 2018 şi 2019. S-au înregistrat 13 voturi "pentru" respingere şi 7 voturi "împotrivă".

