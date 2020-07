Comisia juridică a Senatului reia dezbaterile asupra proiectului de lege privind carantina și izolarea

Dezbateri în Senat / FOTO: Autor: MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO Credit: AGERPRES FOTO, foto.agerpres.ro

Senatorul PSD Robert Cazanciuc a solicitat în Comisia juridică amânarea până luni a dezbaterilor pentru a studia practicile Uniunii Europene în domeniu. El a subliniat că actul normativ venit de la Guvern nu este coerent şi "cetăţenii au dreptul la o lege care să-i protejeze".

Senatorul PNL Iulia Scântei a spus că această propunere înseamnă nerespectarea deciziei de convocare a plenului Senatului pentru sâmbătă şi a avertizat că va avea implicaţii asupra sănătăţii cetăţenilor.

Duminică, Robert Cazanciuc a criticat din nou proiectul de lege elaborat de Guvern privind carantinarea şi izolarea, susţinând că este un "dezastru" şi, ca urmare, actul normativ va fi votat când va corespunde "nevoii românilor", după dezbateri cu toţi cei implicaţi în aplicarea lui.

El a amintit că au fost solicitate puncte de vedere din partea Ministerului Justiţiei şi Consiliului Superior al Magistraturii, iar Guvernul trebuie să prezinte o fundamentare din practica europeană în privinţa internării obligatorii şi detaşării obligatorii a medicilor.

"Când vom fi convinşi că legea corespunde nevoii românilor, o să votăm această lege, că o să votăm luni, că o să votăm marţi, miercuri o să vedem în funcţie de cum vor fi dezbaterile în comisie. Am invitat nu numai Ministerul Justiţiei şi CSM să vină la dezbateri, am invitat organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale, toţi care sunt implicaţi într-un fel sau altul în aplicarea acestei legi trebuie să spună un punct de vedere, pentru că altfel dacă legea nu este clară, uşor de înţeles, uşor de aplicat doar îi păcălim pe români că vom avea o lege care îi protejează. Toate mecanismele din lege trebuie să fie foarte, foarte clare şi conforme cu nevoile noastre de astăzi", a adăugat social-democratul, citat de Agerpres.

El a arătat că, până luni, Guvernul trebuie să prezinte o fundamentare din practica europeană privind internarea obligatorie şi detaşarea obligatorie a medicilor.

"Am rugat Guvernul ca până luni să ne ofere o fundamentare din practica europeană, cum se întâmplă în Germania, în Austria, în Spania, în Italia, pe internarea obligatorie şi pe detaşarea obligatorie a medicilor. De asemenea, am cerut Ministerului Justiţiei să avizeze acest proiect pentru a arăta foarte clar dacă actul normativ corespunde legii fundamentale din România şi practicii CEDO în această materie. Am cerut un aviz şi de la CSM pentru că în mod cert proiectul elaborat de Guvernul Orban nu are avizul CSM, deşi pentru a respecta decizia CCR este nevoie de o procedură detaliată de contestare la un judecător", a explicat senatorul PSD.

Joi seara, Camera Deputaţilor a adoptat proiectul, în calitate de prim for sesizat, acceptând mai multe amendamente convenite şi în urma unei discuţii cu secretarul de stat în MAI Raed Arafat.

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a solicitat vineri prezenţa în Senat a premierului Ludovic Orban şi a ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu, la dezbaterea proiectului.

