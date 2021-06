Comisia Europeană va aproba primele planuri naţionale de relansare săptămâna viitoare

Ursula von der Leyen

"Începând de săptămâna viitoare, Comisia va începe să aprobe planurile naţionale în vederea adoptării lor de către Consiliu. Este o realizare istorică", a spus Von der Leyen într-un discurs în Parlamentul European la Strasbourg.

Cele 27 de state membre ale UE s-au pus de acord în iulie 2020 asupra unui plan de relansare de 750 de miliarde de euro, finanţat, în mod inedit, printr-un recurs comun la împrumut.



Acordul a fost stabilit după negocieri dificile pentru a surmonta ostilitatea mai multor ţări aşa-zis 'frugale', în fruntea cărora s-a aflat Olanda şi care şi-au exprimat îngrijorarea că vor trebui să finanţeze cheltuielile ţărilor din sudul UE, care în opinia lor sunt mai relaxate financiar.



Planul, care prevede subvenţii şi împrumuturi de 672 de miliarde de euro acordate statelor membre, încarnează solidaritatea europeană în faţa crizei de COVID-19.



De la sfârşitul lunii aprilie şi până acum, au fost înaintate spre aprobare Comisiei Europene 23 de planuri naţionale de investiţii şi reforme. Executivul comunitar are două luni la dispoziţie pentru a se pronunţa, începând cu data depunerii dosarului, înaintea unui aviz final care va fi dat de Consiliu, ce reprezintă statele membre. Consiliul are la rândul său la dispoziţie o lună pentru a-şi da verdictul.



Primele plăţi, aconturi reprezentând 13% din sumele promise, sunt aşteptate în iulie.



Preşedinta CE, Ursula von der Leyen, a salutat marţi volumul acestor ajutoare şi viteza luării deciziilor de către instituţii, în contextul în care au fost emise critici privind durata procesului.



"Între summitul din iulie anul trecut şi aprobarea primelor planuri, ne-a luat mai puţin de un an", a afirmat ea.



"Am lansat măsuri de asistenţă financiară fără precedent şi la o viteză record", a declarat Ursula von der Leyen, salutând "cel mai mare proiect de relansare desfăşurat în Europa de la Planul Marshall încoace", o finanţare americană masivă care a ajutat Europa să se reconstruiască după Al Doilea Război Mondial.

Sursa: Agerpres

