Comisia Europeană, presată de eurodeputaţi să ia măsuri împotriva Poloniei pentru interzicerea avortului (dezbatere)

Polonia. Proteste față de legea avortului

LIBE şi FEMM au organizat joi o dezbatere comună asupra impactului măsurilor asupra sănătăţii şi drepturilor sexuale şi reproductive ale femeilor în Polonia, unde Tribunalul Constituţional a decis la 22 octombrie 2020 că avortul din cauza malformaţiilor fătului contravine Constituţiei, ceea ce instituie un cadru legal aproape echivalent cu interdicţia întreruperii sarcinii. În Polonia avortul nu mai este permis decât în caz de viol, incest sau existenţa unei ameninţări la viaţa şi sănătatea mamei.



Europarlamentara Katarina Barley (S&D, Germania) a cerut Comisiei Europene să acţioneze pentru a proteja drepturile omului, în timp ce colega ei Maria Walsh (PPE, Irlanda) a criticat adoptarea de către guvernul de la Varşovia condus de partidul Lege şi Justiţie (PiS) a unor măsuri care încalcă drepturile fundamentale şi care, în opinia ei, merg contra democraţiei. Printre aceste măsuri, ea a enumerat retragerea Poloniei din Convenţia de la Istanbul, limitarea fertilizării "in vitro" şi instituirea de aşa-numite "zone libere de LGBTI" (lesbiene, homosexuali, bisexuali, transsexuali etc). Din partea Renew Europe, eurodeputata Samira Rafaela (Olanda) a descris măsura anti-avort din Polonia ca fiind un pas înapoi inacceptabil ce implică pericole fizice şi psihologice pentru femei. Neil Dutta, secretarul Forumului Parlamentului European privind drepturile sexuale şi reproductive, a avertizat că restricţiile privind avortul sunt ''ilegale şi inumane''.



La dezbaterea transmisă în direct pe site-ul legislativului european, ambasadorul Poloniei la UE, Andrej Sados, a amintit că, în conformitate cu Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, politica de sănătate rămâne în responsabilitatea statelor membre. ''Polonia luptă în mod constant pentru dreptul la viaţă şi nu se aşteaptă la interferenţe politice din partea instituţiilor europene în această chestiune'', a spus el, citat de agenţia PAP, adăugând că hotărârea Tribunalului Constituţional nu încalcă obligaţiile internaţionale poloneze în ceea ce priveşte drepturile omului.



Executivul comunitar, reprezentat de comisarul pentru egalitate, Helena Dalli, a răspuns că UE nu are jurisdicţie asupra dreptului la avort în statele membre, dar a subliniat că, atunci când acestea îşi exercită autoritatea, sunt obligate să respecte drepturile fundamentale impuse de constituţie şi de dreptul internaţional. ''Intrarea în vigoare a hotărârii Tribunalului Constituţional a dus la interzicerea aproape completă a avortului. Avortul nu va fi posibil în cazul afectării severe şi ireversibile a fătului. În practică, acest lucru înseamnă că baza legală utilizată anterior pentru 98% din avorturi în Polonia a fost abolită'', a sintetizat oficialul european.



Referindu-se la remarcile comisarului Dalli, preşedinta Consiliului familiei în cadrul Ministerului Familiei şi Politicii Sociale din Polonia, Dorota Bojemska, a deplâns faptul că astăzi în UE se crede, în mod obişnuit, că o fiinţă în faza prenatală sau suspectată de defecte genetice nu are dreptul la viaţă. Ea a reamintit că hotărârea Tribunalului Constituţional este o consecinţă a unei cereri civice, care a fost semnată de 830.000 de persoane şi a fost depusă la Sejm (camera superioară a parlamentului). Acest număr este de cel puţin 10 ori mai mare decât cel al persoanelor care au ieşit în stradă în susţinerea grevei femeilor, a afirmat aceasta. Mamă a nouă copii, Bojemska a mai spus că ea cunoaşte problemele femeilor din Polonia şi că statul a oferit femeilor poloneze instrumente pentru a-şi putea susţine familia.



La rândul său, Wojciech Hermelinski, avocat, fost membru al Tribunalului Constituţional din Polonia, a pus la îndoială validitatea avizului instanţei, spunând că doi dintre judecătorii care au participat la redactarea deciziei consideră că articolul din Constituţie care trebuie să garanteze protecţia tuturor oamenilor nu a fost interpretat corect de curte şi nu a fost respectat.



Invitată la şedinţa comună a LIBE şi FEMM, activista poloneză Marta Lempart, lidera mişcării Greva femeilor, a cerut politicienilor europeni să susţină protestele din Polonia pentru dreptul la avort, argumentând că interzicerea acestui drept este un atac al guvernului asupra drepturilor femeilor din Polonia.



În rezoluţia lor din 28 noiembrie 2019 privind aderarea UE la Convenţia de la Istanbul (Convenţƒia Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţƒei împotriva femeilor şi a violenţƒei domestice, adoptată în 2011), deputaţii europeni au reafirmat că "refuzul serviciilor de sănătate şi drepturilor sexuale şi reproductive este o formă de violenţă împotriva femeilor şi fetelor", subliniind şi faptul că CEDO a decis de mai multe ori că legile restrictive privind avortul încalcă drepturile fundamentale ale femeilor. Polonia preconizează să se retragă din Convenţia de la Istanbul, decizie criticată de preşedinţiile LIBE şi FEMM în iulie 2020, aminteşte Parlamentul European pe site-ul său.

