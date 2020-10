Comisarul european pentru inovaţie, Mariya Gabriel, este infectată cu noul coronavirus

''După un prim test negativ pentru COVID-19 luni, al doilea a fost pozitiv. Am rămas în autoizolare de luni şi voi rămâne în continuare acasă, urmând regulile stabilite'', a anunţat Mariya Gabriel pe Twitter.

After a first negative #COVID19 test on Monday, my second one is positive. I have been in self-isolation since Monday and continue staying at home, following the established regulations. Keep yourself healthy and stay safe!