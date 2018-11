Carmen Dan, declarație EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a întâlnit in aceasta dimineață cu comisarul european pentru Migrație, Dimitris Avramopoulos.

Oficialul a punctat că este important ca din mediul online să dispară conținutul terorist și și-a exprimat speranța că România va fi parte din spațiul Schengen.

Carmen Dan, ministrul de Interne: Am transmis comisarului că suntem pregătiți și hotărâți să transformam cele șase luni de președinție într-o experiență pozitivă atât pentru noi cât și pentru colegii din statele membre și instituțiile cu care colaborăm. Vedem președinția Consiliului Uniunii Europene ca o președinție ambițioasă și realistă. (..) În ceea ce privește migrația am subliniat importanta subiectului și am reiterat determinarea României de a identifica soluții de avansare a dosarelor aflate în discuție. Pe acest subiect am avut discuții aplicate cu miniștrii de interne italian și grec, cunoscut fiind că aceste două state se confruntă cu acest fenomen. (...) Am subliniat faptul că avem în atenție un dosar extrem de important respectiv revizuirea regulamentului pentru Agenția Europeana pentru Poliția de frontieră și garda de coastă cu privire la care intenționăm să facilitam continuarea discuțiilor.

Comisarul european Dimitris Avramopoulos a declarat: Comisia Europeană și eu personal, suntem aici pentru a ne asigura că România își va îndeplini cu succes primul mandat de președinție a Consiliului Uniunii Europene (...) Suntem toţi conștienți de faptul că o mai bună protecție a frontierelor externe ne va permite să avem o zonă Schengen care să nu necesite controale interne la frontiere. Vorbim de o zona Schengen din care, cu tot sprijinul, sper că va face parte și România.





Înaltul oficial european are programate întâlniri și cu Viorica Dăncilă, prim-ministrul României, Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Senatului României și George Ciamba, ministrul-delegat pentru afaceri europene, pentru a discuta despre prioritățile în domeniul migrației și afacerilor interne în contextul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

De asemenea, comisarul european va purta discuții cu membrii Comisiilor de Politică Externă si Afaceri Europene ale Camerei Deputaților și Senatului, și cu reprezentanți ai Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru coordonarea activităţilor parlamentare necesare pregătirii Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

ŞTIRILE ZILEI