Nu mai accept insultele guvernului României față de munca pe care o fac. Este declarația comisarului pentru Dezvoltare, Corina Crețu, făcută chiar la Comisia Europeană, după ce a explicat că Uniunea nu poate da bani Bucureștiului, din lipsă de proiecte.

”Este datoria mea ca şi comisar european pentru politică regională să avertizez în toate statele membre, deci implicit şi în România despre riscul pierderii sau dezangajărilor de fonduri şi mai ales în domeniul infrastructurii, având în vedere că sunt lucrări complexe, care durează ani de zile, trebuie să îmi fac datoria şi să spun că atunci când o ţară riscă să-şi piardă şansa la dezvoltare pentru generaţii întregi”, a afirmat Corina Creţu, într-o conferinţă de presă la Bruxelles susţinută împreună cu preşedintele Comitetului Regiunilor, Karl-Heinz Lambertz, potrivit news.ro.

Crețu a arătat că, de când a venit comisar european pentru politică regională, a încercat să ajute în privinţa ratei de absorbţie pentru regiunile mai puţin dezvoltate.

”În cazul României, am făcut eforturi extraordinare, în sensul că am fazat foarte multe proiecte în valoare de 3 miliarde de euro. Practic, am degrevat bugetul naţional de 3 miliarde de euro, bani care ar fi fost pierduţi. Am ajuns la o rată de absorbţie pentru perioada 2007-2013 de peste 90%, în condiţiile în care în 2014 am preluat-o de la sub 50%. Am aprobat proiecte retrospective, adică proiecte realizate dar pentru care statul român plătea credite BEI şi BERD, am preluat salariile tuturor lucrătorilor pe fonduri europene. S-au pierdut 2 miliarde de euro din păcate în domeniul cel mai vulnerabil şi cel mai necesar pentru România, acela al transporturilor”, a precizat comisarul european.

”Pentru perioada 2014-2020 facem eforturi supraomeneşti să evităm dezangajările de fonduri”, a subliniat oficialul european.

”Chiar vreau să vă anunţ public că nu mai accept insultele din partea Guvernului României faţă de munca pe care o fac”, a punctat Corina Crețu în finalul conferinței de presă.

Și ministrul Finanțelor, și șeful ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, îi dau, în parte, dreptate Corinei Crețu în privința lipsei de proiecte din partea României.

Cele mai grave probleme sunt în domeniul transporturilor, dar Călin Popescu Tăriceanu spune că e vorba de o stare de lucruri mai veche, care nu poate fi imputată automat actualului ministru.

