Comenzile pentru bunuri "Made in Germany" au crescut. Ministerul german al Economiei: Per ansamblu, sunt semne ale redresării PIB-ului la începutul lui 2023

Conform datelor publicate miercuri de Oficiul Federal de Statistică (Destatis), comenzile industriale au urcat în februarie cu 4,8% faţă de luna precedentă, în timp ce analiştii estimau un avans de 0,3%. Este a treia lună consecutivă de creştere, sprijinită de majorarea cererii pentru sectorul construcţiei de vehicule. De asemenea, este cel mai semnificativ avans începând de la mijlocul anului 2021, după o creştere de 1,9% în decembrie şi de 0,5% în ianuarie, a anunţat Ministerul Economiei.



"Per ansamblu, sunt semne ale redresării PIB-ului la începutul lui 2023, după un final slab al trimestrului patru din 2022", a informat Ministerul Economiei.



Marţi, Destatis a anunţat creşterea exporturilor cu 4% în februarie, şi un avans al importurilor de 4,6%.



Conform celui mai recent studiu Ifo, încrederea companiilor germane a crescut pentru a cincea lună consecutiv în februarie, ajungând la cel mai ridicat nivel din februarie 2022, luna în care Rusia a invadat Ucraina.



"Dificultăţile economice din această iarnă au fost mai puţin severe decât am estimat în toamnă. Principalul motiv este o scădere mai mică a puterii de cumpărare, ca rezultat al reducerii preţurilor la energie", a apreciat Timo Wollmershäuser, director în cadrul Ifo. Instituţia se aşteaptă ca rata anuală a inflaţiei în Germania să se situeze în medie la 6% anul acesta, faţă de un nivel de 6,9% anul trecut.



Germania ar urma să înregistreze o creştere economică de 0,3% în 2023, evitând astfel recesiunea, potrivit celor mai recente prognoze publicate miercuri de principalele institute economice.



Conform estimărilor celor cinci institute economice (IFO, IFW, IWH şi RWI), Produsul Intern Brut al Germaniei a înregistrat, cel mai probabil, un avans de 0,1% în primul trimestru al acestui an, după o contracţie de 0,4% în ultimul trimestru din 2022. Definiţia tehnică a recesiunii este două trimestre consecutive de contracţie a Produsului Intern Brut.



Pentru ansamblul acestui an, cele cinci institute economice prognozează că Produsul Intern Brut al Germaniei va înregistra un avans de 0,3%, o revizuire semnificativă faţă de o contracţie de 0,4% estimată în toamna anului trecut.

