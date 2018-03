Simona Halep, criticată pentru evoluția din semifinala de la Indian Wells EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Fostul tenismen american, în prezent comentator sportiv, a criticat jocul Simonei din meciul cu Osaka și a îndemnat-o să ia exemplul lui Roger Federer, care nu abandonează niciodată lupta.

"Este dureros de privit, acest meci este de toată jena", a comentat Patrick McEnroe, pentru postul ESPN, semifinala de la Indian Wells. Liderul mondial a pierdut meciul în doar 64 de minute, cu 3-6, 0-6, în fața ocupantei locului 44 WTA, japoneza de 20 de ani Naomi Osaka.

După ce Roger Federer a revenit în setul doi al finalei de la Indian Wells, în condițiile în care pierduse primul set în fața lui Juan Martin del Potro, fratele legendarului John McEnroe a afirmat că Simona ar trebui să urmărească meciurile lui Federer și să învețe de la el: "Simona Halep ar trebui să se uite la Federer și să învețe din modul în care a revenit în setul doi, fără să joace cel mai bun tenis al lui".

Federer a pierdut până la urmă finala de la Indian Wells în fața argentinianului del Potro cu 6-4, 6-7 (8/10), 7-6 (7/2).

Remarci dure a avut și fosta mare jucătoare de tenis Chris Evert. "Un lider mondial nu se comportă așa", a afirmat legendara sportivă, o admiratoare, de altfel, a Simonei Halep, despre care a avut de mai multe ori cuvinte de laudă.

Simona Halep a explicat la conferința de presă de după meci care sunt părțile pozitive și de ce nu a putut câștiga meciul. "Este pozitiv faptul că am jucat semifinale după multe săptămâni de pauză şi o accidentare gravă. Deci nu voi distruge ce am făcut la Indian Wells doar pentru acest meci. Este greu, bineînțeles, dar voi trece peste eşec și mâine va fi o zi nouă, sigur", a declarat liderul mondial. "Nu am simţit deloc mingea. Nu m-am putut concentra. Am fost ieşită din joc azi", a mai spus jucătoarea de tenis.

Pentru a 20-a săptămână numărul 1 mondial, Simona Halep continuă să conducă în clasamentul WTA cu un avans de 860 de puncte faţă de ocupanta locului secund, daneza Caroline Wozniacki.

