"Ilie Balaci, jucătorul numărul 1 al anului trecut, solicitat de mai multe echipe europene cu firmă - dacă i se va aproba să joace peste hotare, ca și lui Boloni și lui Ștefănescu, care sunt, de asemenea, solicitați, nu vor fi decât avantaje pentru țară, pentru Federație, pentru, club, pentru jucători și pentru echipa națională, care-l va prelua bine pregătit. Iar cel mai mare avantaj, cu efecte considerabile în timp, va fi stimulentul extraordinar pentru cei tineri, care vor vedea că un jucător serios, care muncește, care se pregătește conștiincios și atunci când este selecționat în echipa națională dă un bun randament are, la o anumită vârstă, șansa de a juca într-o echipă străină valoroasă, sporind prestigiul fotbalului românesc, ajutându-l să intre în circuitul internațional de valori" - sunt cuvintele rostite de Cristian Țopescu în meciul România-Suedia, care au dus la interzicerea pe post a comentatorului.

Suspendarea avea să dureze până în 1989, timp în care Cristian Ţopescu a fost crainicul stadionului Steaua. Pentru că era interzic, nu a putut să comenteze şi finala Cupei Campionilor Europeni de la Sevilla, din 1986.

Iată cum povestea Cristian Țopescu însuși acest episod, într-un interviu la TVR în 2016, în cadrul campaniei TVR 60 – ISTORIA ÎN ŞTIRI: "În perioada aceea, mai mulţi fotbalişti români aveau oferte de la echipe mari din străinătate. Aceşti jucători erau portarul Silviu Lung, fundaşul Costică Ştefănescu, mijlocaşii Ladislau Boloni, Ilie Balaci şi înaintaşul Rodion Cămătaru (...) Mi-am permis atunci să spun, poate că era mai bine să tac, dar... am spus că a permite jucătorilor români să evolueze în străinătate ar fi un mare câştig atât pentru ei, pentru echipele noastre din care provin, pentru naţionala României, pentru fotbalul românesc în general. Vorbele mele au fost interpretate de primul ministru de atunci (Constantin Dăscălescu, n.r), care a informat-o pe ceea ce cu toţii ştim că se numea tovarăşa de la cabinetul 2 (Elena Ceaușescu, n.r), spunându-i 'Ţopescu a îndemnat tinerii să plece din România'. (...) La înapoierea în Capitală, în Bucureşti, mi s-a comunicat că Televiziunea Română nu mai are nevoie de serviciile mele şi m-am întors de unde am plecat, adică de la Clubul Steaua".

