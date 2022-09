Combinatul chimic Chimcomplex anunță că 400 de angajați vor fi disponibilizați după comasarea platformelor Râmnicu Vâlcea și Onești

Chimcomplex este principalul producător şi furnizor de substanţe chimice vitale din regiune, specializat în polioli, clorosodice şi Oxo-Alcooli. Este cel mai mare combinat de produse chimice, cu 2 platforme industriale la Oneşti şi Râmnicu Vâlcea. În anul 2021, Chimcomplex a înregistrat o cifră de afaceri de 2,244 miliarde de lei.

"Chimcomplex informează investitorii în legătură cu demararea unui program de disponibilizare colectivă care vizează un număr de 396 de angajaţi ai societăţii. Această măsură are la bază necesitatea redimensionării şi eficientizării activităţii societăţii, ca urmare a sinergiilor/comasărilor dintre platformele industriale din Râmnicu Vâlcea şi Oneşti, dar şi în contextul economic şi geo-politic actual, în care compania are în vedere să optimizeze costurile operaţionale şi de funcţionare, să îşi eficientizeze activitatea, în scopul utilizării cu randament maxim al resurselor umane şi financiare, să se adapteze la influenţele exercitate de contextul naţional şi internaţional de criză, pentru a depăşi toate provocările", se arată într-un comunicat al companiei.



Chimcomplex a raportat un profit net de 165 milioane lei (33,5 milioane de euro) pentru primul semestru din acest an, în scădere cu 42% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2021, şi o cifră de afaceri de 1,222 miliarde lei (247 milioane de euro), potrivit datelor afişate de companie în luna august.



Vânzările pe piaţa externă au reprezentat în semestrul I aproximativ 90,79% din totalul vânzărilor.



Începând cu data de 17 ianuarie 2022, acţiunile Chimcomplex SA Borzeşti sunt liber tranzacţionate la categoria Standard a Bursei de Valori Bucureşti, sub simbolul de piaţă CRC. Se continuă astfel parcursul pe piaţa de capital început în 1996 pe Piaţa Aero.

