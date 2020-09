Casa refacuta EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Este al doilea an în care se desfășoară evenimentul Color the Village. Zilele acestea, la Racovița, colegii noștri au reparat fațada unei case construite în anii 60. Proprietara acesteia are 82 de an și locuiește singură, iar echipa TVR a încercat să-i dea o mâna de ajutor.

Cea mai grea va fi despărțirea de cei care i-au îngrijit casă. Acțiunea fusese programată pentru finalul lunii iunie, însă din cauza pandemiei și a regulilor foarte stricte de atunci, evenimentul a fost amânat pentru luna această.

Proiectul Color the Village este unic în România. Timp de 3 zile, voluntarii repară casele, dar păstrează și pun în valoare elementele arhitecturale și decorațiunile originale. Rezultatul: un sat colorat, plin de viață, de care locuitorii vor fi mândri și pe care turiștii îl vor vizită cu plăcere.

