Colonelul Paraschiv, la Parchet EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

ACTUALIZARE Colonelul Cătălin Paraschiv a fost audiat aproximativ două ore de procurorii militari, în dosarul privind intervenţia jandarmilor la protestul din 10 august. La ieşirea din sediul Parchetului, Paraschiv a fost întrebat de jurnalişti dacă a fost pus sub acuzare. 'Nu am fost pus. Am calitatea de martor. Am declarat efectiv ce s-a întâmplat în acea seara şi atâta tot', a spus Paraschiv.

Întrebat dacă avea informaţii despre o posibilă tentativă de lovitură de stat, Paraschiv a afirmat: 'Eu sunt comandantul Brigăzii Speciale de Intervenţie, cred că nu vă adresaţi cui trebuie. Eu nu am avut informaţii de această natură. Rugămintea mea, fiind o acţiune penală în desfăşurare, nu pot să dau mai multe explicaţii. Sunt militar'.

_____________________________________

Întrebat dacă se aşteaptă să fie pus sub acuzare, el a răspuns. "Nu mă aştept să fiu pus sub acuzare, dar o să vedem".

Totodată, el a spus că a acţionat "în limitele legii" la protestul din 10 august din Piaţa Victoriei.

Trupele speciale coordonate de colonelul Paraschiv au fost trimise să salveze detașamentele de jandarmi prinse în mulțime. Este vorba despre detașamentul din care a făcut parte Ștefania - femeia jandarm care a fost lovită de protestatari și căreia i s-a furat arma.

În acel context, maiorul Laurențiu Cazan, coordonatorul acțiunilor Jandarmeriei, a decis să-l trimită pe colonelul Paraschiv pentru a salva acele detașamente de jandarmi.

În intervenția echipei lui Paraschiv a existat și un incident. În mediul online a apărut o înregistrare video în care colonelul smulge telefonul unui jurnalist care era online pe Facebook și îl distruge.

Până acum aproape 800 de persoane care se consideră vinovate au depus plângere la Parchet, a transmis Alexandru Costache pentru Telejurnal.

ŞTIRILE ZILEI