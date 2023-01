Coliziune între două elicoptere în Australia, soldată cu patru morţi şi trei răniţi grav

În imaginile difuzate de televiziuni pot fi văzute rotoarele unui elicopter pe un banc de nisip în apropierea ţărmului Coastei de Aurd, în sud-estul regiunii Queensland. În apropiere, un elicopter este răsturnat în nisip, potrivit canalului public ABC.

Three feared dead after two helicopters crashed on the Gold Coast in QLD Australia near Sea World. #helicoptercrash pic.twitter.com/vm77Gb4FY8