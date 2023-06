Colecția de artă a lui Alain Delon s-a vândut cu peste opt milioane de euro, de două ori mai mult decât estimarea

Alain Delon 5

Înainte de această vânzare, ele fuseseră expuse din aprilie la New York, Geneva, Bruxelles şi Hong Kong.



În faţa a două săli pline de cumpărători internaţionali, de curioşi şi de admiratori ai actorului, toate loturile au fost intens disputate. Punctul culminant al vânzării, "La baie de Sainte-Adresse", un tablou de Raoul Dufy estimat între 600.000 şi 800.000 de euro, a fost adjudecat cu 1.016.400 de euro.



O lucrare a lui Eugene Delacroix, care nu mai apăruse pe piaţă de peste 40 de ani, a fost vândută pentru suma de 775.100 de euro, peste dublul estimării minime.



"Nu este surprinzător (faptul că aceste lucrări) au atras o licitaţie atât de pasionată. Un mare colecţionar cu un ochi instinctiv, actorul a fost unul dintre cei mai mari cumpărători de desene din anii '60 şi '70, când acestea nu erau la modă", a declarat licitatorul Arnaud Cornette de Saint Cyr.



Colecţia actorului a fost considerată excepţională. Estimată la 50.000 de euro, o lucrare din secolul al XVI-lea a lui Domenico Beccafumi (1486-1551), "Sfânt în picioare ţinând o cruce", a fost vândută cu peste 241.000 de euro.



"La laitiere normande", un desen de Jean-François Millet, un mare maestru al secolului al XIX-lea, s-a vândut cu 216.300 de euro (faţă de o estimare 100.000 de euro).



"Am cumpărat primul meu desen în 1964, la Londra. De-a lungul anilor, am achiziţionat lucrări care m-au emoţionat, mi-au vorbit şi uneori chiar m-au consolat. Ele au făcut parte din viaţa mea...", mărturisea în catalogul licitaţiei Alain Delon, în vârstă de 87 de ani, care nu a asistat la vânzare.



În 2007, Alain Delon a vândut opere moderne, declarând ziarului Le Monde că urăşte vânzările postume.



În 2016, după ce şi-a vândut colecţia de vinuri, ceasurile şi armele de colecţie, actorul a scos la licitaţie, cu acelaşi succes, şi o primă serie de bronzuri de Bugatti. Preluare: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI