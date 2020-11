Codul 11:11 2020 - Această zi este considerată cea mai puternică din an din punct de vedere energetic si spiritual. Este pentru prima oară în ultimii 101 ani când avem de-a face cu un 11:11 într-un an repetitiv sau dublu cum este 2020

11.11.2020 - Considerată cea mai puternică zi din an din punct de vedere energetic si spiritual

În numerologie, 11 este un număr special și extrem de puternic, unul din puținele Numere Maestre. În esența sa, 11 vorbește mai mult despre magia, individualitatea și strălucirea cifrei 1 (Numerele Maestre au o simbolistica atât de intensă prin alăturarea cifrelor care le formează încât nu se adună de obicei), dar poate purta ocazional și darul cifrei 2, un număr ce vorbește despre parteneriate, coexistențe, despre echilibrul dintre 2 oameni sau 2 concepte/ idei, lucruri etc. Fiindcă dacă am aduna cifrele din numărul 11 prin metoda reducției, am obține 2. Se repetă întâmplător cifra 1 de 2 ori sau adunând 11 (1+1=2) ajungem tot întâmplător la 2? Poate nu chiar…