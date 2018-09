Cod roşu de vreme rea şi restricţii de circulaţie în Grecia. Ministerul de Externe a emis atenţionare de călătorie

Cele mai afectate regiuni din Grecia sunt Peloponez, Insulele Ionice şi Attica.

Rafalele de vânt sunt extrem de puternice și plouă neîncetat.

Major flash #flooding Kiato, northern Corinthia, #Peloponnese this afternoon 29th September from #Medicane #Zorbas ... report; serkansafak241 #severeweather #extremeweather pic.twitter.com/bo8lhzTpLh

Autorităţile elene au anunţat închiderea unor drumuri naţionale: Athens-Korinthos (în apropiere de Kinetta); Korinthos-Kalamata; Elefsina-Thiva; Argos-Nafplio; Karaiskakis (în regiunea Pireu).

Severe #Stormsurge of the #medicane #Zorbas on Almyri beach, Corinthia, Peloponnese in #Greece yesterday afternoon 29th September... video: Γιαννης Μαρκελλος #SevereWeather #ExtremeWeather pic.twitter.com/vo3bue7IGo