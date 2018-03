Cod roșu de inudații EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Ca urmare a precipitaţiilor înregistrate în ultimele ore, a celor prognozate, a cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie cu efecte de inundaţii şi creşteri rapide de debite şi niveluri cu depăşiri ale cotelor de pericol pe râul Buzău aval Vama Buzăului - amonte acumularea Siriu, judeţele Braşov, Covasna, Buzău.

Bazinul râului Buzău care cuprinde suprafeţe din judeţele Braşov, Covasna şi Buzău, a fost sub cod roşu până la ora 6.00. Cel putin 100 de gospodarii au fost inundate în comuna harghiteană Lăzarea, după ce o viitură s-a format pe pârâul din localitate. Două persoane au fost salvate în ultimul moment dintr-o mașină prinsă de puhoaie. Meteorologii anunță precipitații și pentru astăzi. Patru județe din centrul țării, care sunt strabătute de râul Olt, se află sub cod portocaliu de inundații, iar peste jumătate de țară rămâne până diseară sub atenționare cod galben.

