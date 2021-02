Cod portocaliu de vânt până vineri seară în Munții Banatului, în Carpații Meridionali și de Curbură. Vremea se înrăutățește în toată țara

Cod portocaliu de viscol / FOTO: http://www.meteoromania.ro/

În intervalul 11 februarie, ora 18.00 - 12 februarie, ora 18.00, în zonele menţionate, la altitudini de peste 1.500 metri, vântul va avea intensificări susţinute, cu rafale de peste 110-130 km/h.

În noaptea de joi spre vineri (11/12 februarie) va ninge viscolit, apoi zăpada va fi spulberată puternic.

Temporar, vizibilitatea va fi redusă semnificativ, sub 50 de metri.



Tot până vineri seara, la ora 18.00, este în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului în cea mai mare parte a ţării, de ninsori temporar viscolite şi de polei.



Potrivit meteorologilor, mai ales pe parcursul zilei de joi (11 februarie) şi în noaptea de joi spre vineri (11/12 februarie) vor fi precipitaţii în majoritatea regiunilor - la început ploi, apoi predominant ninsori. Se va depune strat de zăpadă, pe alocuri consistent. Local, se va semnala polei.



Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a teritoriului, amplificând senzaţia de frig. Va sufla cu 55-65 km/h şi, temporar, va depăși 70-80 km/h, mai ales în centru, sud şi est. În Moldova, Muntenia, Dobrogea, Transilvania, Maramureş şi la munte, temporar, ninsorile vor fi viscolite.



Intensificări ale vântului vor mai fi şi pe parcursul zilei de sâmbătă (13 februarie), dar pe arii mai restrânse, în special în zonele de munte şi în Moldova.



Până luni, 15 februarie, se va consemna o răcire accentuată în toate regiunile.



Mai ales pe parcursul nopţilor şi al dimineţilor va fi ger, la început în vest, nord, nord-est şi centru, apoi şi în restul teritoriului. Temperaturile minime vor coborî frecvent sub -10 grade şi se vor încadra, în general, între -18 şi -8 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile din estul Transilvaniei, unde, din noaptea de vineri spre sâmbătă (12/13 februarie), vor coborî sub -20 de grade.



Maximele diurne se vor încadra între -10 şi -2 grade.

Vremea va fi deosebit de rece şi pe parcursul săptămânii viitoare, local geroasă mai ales noaptea şi dimineaţa.

Sursa: Agerpres

ŞTIRILE ZILEI