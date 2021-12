Cod galben de ceaţă şi polei în nouă judeţe din țară

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă pentru zone din judeţele Gorj, Dolj, Ialomița, Argeș, Vâlcea, Dâmboviţa, Prahova, Călărași şi Ilfov. În judeţul Constanţa este Cod galben de precipitaţii slabe, predominant sub formă de ploaie, care depun polei.

Ceaţă

ACTUALIZARE Până la ora 11:00, în județul Ialomiţa (Urziceni, Fierbinți-Târg, Coșereni, Manasia, Bărcănești, Dridu, Jilavele, Bărbulești, Ion Roată, Adâncata, Axintele, Armășești, Movilița, Alexeni, Sinești, Sfântu Gheorghe, Balaciu, Roșiori, Maia, Rădulești, Moldoveni, Drăgoești, Ciocârlia, Borănești), județul Argeş (Costești, Bascov, Poiana Lacului, Buzoești, Leordeni, Bârla, Slobozia, Vedea, Ungheni, Stolnici, Moșoaia, Lunca Corbului, Suseni, Albota, Căteasca, Rătești, Recea, Rociu, Căldăraru, Cocu, Miroși, Uda, Negrași, Hârsești, Mozăceni, Popești, Izvoru, Ciofrângeni, Băbana, Oarja, Ștefan cel Mare, Cuca, Cotmeana, Morărești, Săpata, Drăganu, Teiu, Râca, Poienarii de Argeș, județul Prahova (Ploiesti, Băicoi, Mizil, Brazi, Urlați, Boldești-Scăeni, Filipeștii de Pădure, Valea Călugărească, Bucov, Plopeni, Bărcănești, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Florești, Blejoi, Ciorani, Măgureni, Poienarii Burchii, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Iordăcheanu, Păulești, Lipănești, Tomșani, Ceptura, Dumbrava, Baba Ana, Mănești, Fulga, Cocorăștii Colț, Gornet-Cricov, Balta Doamnei, Tinosu, Gura Vadului, Sălciile, Plopu, Boldești-Gradiștea, Gherghița, Vadu Săpat, Olari, Fântânele, județul Călăraşi (Budești, Fundulea, Lehliu Gară, Fundeni, Frumușani, Vasilați, Plătărești, Ileana, Sohatu, Sărulești, Gălbinași, Lehliu, Valea Argovei, Tămădău Mare, Belciugatele, Gurbănești, Nicolae Bălcescu), județul Ilfov, județul Dâmboviţa (zona joasă) se va semnala local - ceață ce determină scăderea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m.

ACTUALIZARE Până la ora 11:00, în județul Ialomiţa (Fetești, Făcăeni, Bordușani, Vlădeni, Movila, Stelnica;

Județul Călăraşi: Borcea, Perișoru, Jegălia, Unirea, Ștefan cel Mare, Dichiseni), se va semnala ceață, ce determină scăderea vizibilității, local, sub 200 m.

ACTUALIZARE In județul Dolj (Craiova, Filiași, Podari, Leu, Celaru, Argetoaia, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Braloștița, Pielești, Bratovoești, Breasta, Castranova, Dioști, Goiești, Teasc, Coșoveni, Malu Mare, Robănești, Murgași, Teslui, Țuglui, Coțofenii din Dos, Drăgotești, Cernătești, Scăești, Sopot, Almăj, Brabova, Mischii, Predești, Ghindeni, Ghercești, Coțofenii din Față, Cârcea, Pleșoi, Secu, Gogoșu), se va semnala, până la ora 11.00, local ceaţă, care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m şi izolat sub 50 m, ce va favoriza în funcţie de condiţiile locale formarea gheţuşului.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ceaţa va determina scăderea vizibilităţii sub 200 m şi izolat sub 50 m, ce va favoriza în funcţie de condiţiile locale formarea gheţuşului.



Atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă sunt valabile până la ora 9:00 şi în judeţele Dâmboviţa (Târgovişte, Moreni, Pucioasa, I. L. Caragiale, Fieni, Dragomireşti, Răzvad, Băleni, Gura Ocniţei, Dragodana, Bucşani, Voineşti, Văcăreşti, Aninoasa, Tătărani, Gura Şuţii, Bezdead, Comişani, Valea Lungă, Moroeni, Buciumeni, Dărmăneşti, Vulcana-Pandele, Ludeşti, Doiceşti, Finta, Runcu, Glodeni, Nucet, Ocniţa, Măneşti, Brăneşti, Sălcioara, Dobra, Iedera, Ulmi, Cobia, Crângurile, Pietroşiţa, Hulubeşti, Raciu, Cândeşti, Vulcana-Băi, Malu cu Flori, Lucieni, Vlădeni, Perşinari, Pietrari, Valea Mare, Vişineşti, Bărbuleţu, Gura Foii, Şotânga, Moţăieni, Pucheni, Vârfuri, Râu Alb), Prahova (zona joasă) şi Ilfov.



Pe de altă parte, în judeţul Constanţa (Medgidia, Cernavodă, Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Cobadin, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Lumina, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Mircea Vodă, Castelu, Poarta Albă, Rasova, Crucea, Peştera, Aliman, Ciocârlia, Ghindăreşti, Amzacea, Cuza Voda, Deleni, Adamclisi, Saligny, Mereni, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Bărăganu, Pantelimon, Târguşor, Tortoman, Siliştea, Horia, Grădina) este Cod galben de precipitaţii slabe, predominant sub formă de ploaie, care depun polei.



Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

ŞTIRILE ZILEI