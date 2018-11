Drumuri în ceață EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis marţi dimineaţa atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă pentru localităţi din 13 judeţe, valabile pe parcursul următoarelor ore.



Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, în localităţi din judeţele Braşov şi Covasna se va semnala ceaţă care determină reducerea vizibilităţii local sub 200 metri şi izolat sub 50 metri.



De asemenea, până la ora 11:00, în localităţi din judeţele Olt şi Gorj se va semnala, izolat, ceaţă şi, local, depuneri de polei din ploaie slabă sau burniţă.



Tot până la ora 11:00, va fi ceaţă, ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 metri, şi se vor înregistra, izolat, condiţii de polei, în judeţele Ialomiţa, Prahova, Argeş, Giurgiu, Dâmboviţa, Teleorman, Buzău, Ilfov şi Călăraşi.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

