Cod galben de ceaţă densă în zone din 17 judeţe, inclusiv în Capitală, luni dimineaţa

Ceaţă

Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, în Capitală se va semnala ceaţă, fenomen care reduce vizibilitatea, local, sub 200 de metri.



Tot până la aceeaşi oră, ceaţa va persista în judeţele Olt, Dolj (localităţile: Craiova, Filiaşi, Podari, Leu, Argetoaia, Brădeşti, Melineşti, Şimnicu de Sus, Bucovăţ, Işalniţa, Braloştiţa, Pieleşti, Breasta, Dioşti, Goieşti, Teasc, Coşoveni, Malu Mare, Robăneşti, Murgaşi, Teslui, Ţuglui, Coţofenii din Dos, Drăgoteşti, Cernăteşti, Scăeşti, Sopot, Almăj, Bulzeşti, Mischii, Predeşti, Ghindeni, Gherceşti, Coţofenii din Faţă, Cârcea, Pleşoi) şi în Vâlcea (localităţile: Drăgăşani, Bălceşti, Prundeni, Fârtăţeşti, Ioneşti, Şuşani, Orleşti, Lungeşti, Ştefăneşti, Valea Mare, Zătreni, Tetoiu, Glăvile, Suteşti, Laloşu, Livezi, Scundu, Ghioroiu, Măciuca, Drăgoeşti, Diculeşti, Creţeni, Mădulari, Guşoeni, Făureşti, Stăneşti, Lăcusteni, Mitrofani, Amărăşti).



De asemenea, meteorologii au prognozat ceaţă şi vizibilitate redusă, până la ora 10:00, în judeţele Galaţi, dar şi în Botoşani (localităţile: Dorohoi, Hudeşti, Suharău, Havârna, Ibăneşti, Şendriceni, Vârfu Câmpului, Cristineşti, Dersca, George Enescu, Hilişeu-Horia, Păltiniş, Broscăuţi, Mileanca, Pomârla, Roma, Darabani, Mihăileni, Corlăteni, Leorda, Cândeşti, Cordăreni, Viişoara, Brăeşti, Conceşti, Văculeşti, Lozna, Dimăcheni, Bucecea) şi în Suceava, respectiv în localităţile: Suceava, Siret, Salcea, Dumbrăveni, Şcheia, Bosanci, Zvoriştea, Todireşti, Dărmăneşti, Milişăuţi, Grăniceşti, Ipoteşti, Dorneşti, Moara, Satu Mare, Adâncata, Mitocu Dragomirnei, Hânţeşti, Pătrăuţi, Bălcăuţi, Zamostea, Siminicea, Grămeşti, Calafindeşti, Muşeniţa şi Şerbăuţi.



Până la ora 9:00, va fi ceaţă şi vizibilitate redusă sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri în zona continentală a judeţului Constanţa, dar şi în localităţile: Medgidia, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Cogealac, Negru Vodă, Nicolae Bălcescu, Castelu, Ciocârlia, Amzacea, Cuza Voda, Mereni, Comana, Târguşor, Fântânele, Tortoman şi Grădina.



O avertizare de ceaţă densă este în vigoare, până la ora 9:00, şi în judeţele Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov şi Teleorman.



Totodată, sub Cod galben de ceaţă şi vizibilitate redusă se află şi judeţele Argeş (localităţile: Costeşti, Călineşti, Topoloveni, Buzoeşti, Leordeni, Bârla, Bogaţi, Slobozia, Ungheni, Stolnici, Lunca Corbului, Suseni, Căteasca, Răteşti, Recea, Rociu, Căldăraru, Negraşi, Hârseşti, Mozăceni, Popeşti, Izvoru, Oarja, Ştefan cel Mare, Teiu, Râca) şi Buzău (localităţile: Buzău, Verneşti, Vadu Paşii, Pogoanele, Merei, Smeeni, Mărăcineni, Poşta Câlnău, Săgeata, Cochirleanca, Padina, Ziduri, Glodeanu-Siliştea, Costeşti, Glodeanu Sărat, Ruşeţu, Ţinteşti, Pietroasele, Gherăseni, Gălbinaşi, Breaza, Săhăteni, Ulmeni, Balta Albă, Stâlpu, Săpoca, Luciu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Movila Banului, Ghergheasa, Scutelnici, Amaru, Boldu, Mihăileşti, Cilibia, Largu, Florica, Bălăceanu).



În judeţele Prahova (localităţile: Ploiesti, Mizil, Brazi, Urlaţi, Valea Călugărească, Bucov, Bărcăneşti, Puchenii Mari, Ariceştii Rahtivani, Târgşoru Vechi, Ciorani, Poienarii Burchii, Albeşti-Paleologu, Colceag, Berceni, Şirna, Gorgota, Râfov, Drăgăneşti, Iordăcheanu, Tomşani, Ceptura, Dumbrava, Baba Ana, Măneşti, Fulga, Cocorăştii Colţ, Balta Doamnei, Tinosu, Gura Vadului, Sălciile, Boldeşti-Gradiştea, Gherghiţa, Vadu Săpat, Olari, Fântânele) şi Dâmboviţa (localităţile: Găeşti, Titu, Potlogi, Corneşti, Corbii Mari, Băleni, Dragodana, Răcari, Bucşani, Crevedia, Petreşti, Văcăreşti, Cojasca, Lunguleţu, Mătăsaru, Gura Şuţii, Ciocăneşti, Odobeşti, Tărtăşeşti, Finta, Braniştea, Ulieşti, Mogoşani, Conţeşti, Vişina, Nucet, Brezoaele, Sălcioara, Poiana, Dobra, Şelaru, Cobia, Produleşti, Costeştii din Vale, Crângurile, Hulubeşti, Raciu, Morteni, Vlădeni, Perşinari, Valea Mare, Gura Foii, Butimanu, Răscăeţi, Slobozia Moară, Cornăţelu şi Bilciureşti) se va semnala ceaţă care reduce vizibilitatea, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. Avertizarea este valabilă până la ora 9:00.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

ŞTIRILE ZILEI