Cod galben de ceaţă densă în 15 judeţe, până la ora 10:00

Cod galben de ceață și vânt puternic în 15 județe

Potrivit meteorologilor, în mai multe localităţi din judeţul Gorj, Mehedinţi (zona joasă), Olt, Vâlcea şi Dolj se va semnala ceaţă, fenomen care determină scăderea vizibilităţii, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. În aceste zone, local, ceaţa va fi asociată cu burniţă.



Tot până la ora 10:00, ceaţa şi burniţa vor persista în localităţi din judeţele Argeş, Dâmboviţa, Alba, Maramureş, Cluj, Sălaj şi Bistriţa-Năsăud.



De asemenea, localităţi din judeţele Braşov, Harghita şi Covasna se vor afla şi ele, până la ora 10:00, sub atenţionare de ceaţă şi vizibilitate redusă în trafic.



Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

