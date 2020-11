Cod galben de ceață în 12 județe, până la ora 14.00. Cele mai noi informații de la Administrația Națională de Meteorologie

METEO

Potrivit meteorologilor, până la ora 14:00, în zona joasă a judeţului Cluj, în judeţele Sălaj (localităţile: Gâlgău, Ileanda, Rus, Lozna) şi Bistriţa-Năsăud (localităţile: Beclean, Şintereag, Braniştea, Petru Rareş, Uriu, Ciceu - Mihăieşti), se va semnala local ceaţă care determină reducerea vizibilităţii sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri.



Tot până la ora 14:00, în judeţele Alba (localităţile: Alba Iulia, Aiud, Sebeş, Ocna Mureş, Teiuş, Unirea, Vinţu de Jos, Galda de Jos, Mihalţ, Stremţ, Şpring, Sântimbru, Ciugud, Şibot, Mirăslău, Săliştea, Noşlac, Rădeşti, Cut, Blandiana), Covasna (localităţile: Sfântu Gheorghe, Ozun, Ghidfalău, Valea Crişului, Ilieni, Chichiş, Arcuş), Braşov (localităţile: Braşov, Făgăraş, Săcele, Zărneşti, Codlea, Râşnov, Prejmer, Tărlungeni, Feldioara, Bran, Ghimbav, Dumbrăviţa, Hărman, Bod, Vulcan, Hălchiu, Cristian, Sânpetru, Mândra, Voila, Budila, Şercaia, Viştea, Ucea, Crizbav, Beclean), Harghita (localităţile: Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu) şi Sibiu (localităţile: Avrig, Tălmaciu, Sălişte, Miercurea Sibiului, Racoviţa, Porumbacu de Jos, Cristian, Arpaşu de Jos, Şura Mică, Apoldu de Jos, Cârţa), va fi local ceaţă, care va determina scăderea vizibilităţii sub 200 de metri.



De asemenea, până la ora 14:00, în judeţele Olt, Dolj, Gorj (localităţile: Rovinari, Turceni, Bâlteni, Mătăsari, Plopşoru, Ţânţăreni, Ţicleni, Turburea, Aninoasa, Cruşet, Fărcăşeşti, Negomir, Slivileşti, Vladimir, Borăscu, Urdari, Bolboşi, Stoina, Logreşti, Stejari, Dănciuleşti, Brăneşti, Săuleşti, Drăgoteşti, Licurici, Căpreni, Ioneşti, Berleşti, Jupâneşti, Hurezani, Bărbăteşti) şi Vâlcea (localităţile: Drăgăşani, Bălceşti, Prundeni, Fârtăţeşti, Stoileşti, Ioneşti, Şuşani, Galicea, Orleşti, Lungeşti, Ştefăneşti, Olanu, Roşiile, Valea Mare, Zătreni, Tetoiu, Grădiştea, Glăvile, Dănicei, Suteşti, Laloşu, Livezi, Scundu, Sineşti, Lădeşti, Ghioroiu, Lăpuşata, Măciuca, Roeşti, Drăgoeşti, Pesceana, Diculeşti, Creţeni, Mădulari, Guşoeni, Făureşti, Voiceşti, Stăneşti, Lăcusteni, Mitrofani, Amărăşti) se va semnala ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri. Local va cădea burniţă.

UPDATE ORA 08.02 Cod galben de ceaţă în şase judeţe din Muntenia, până la 11:00

Meteorologii au emis duminică dimineaţa o nouă atenţionare de ceaţă pentru şase judeţe din zona Munteniei, valabilă până la ora 11:00.

Conform Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), în judeţele Brăila, Ialomiţa, Buzău, Călăraşi, Giurgiu şi Teleorman se va semnala, local, ceaţă care va determina scăderea vizibilităţii sub 200 de metri.

ORA 07.10 Mai mult de jumătate din ţară, sub Cod galben de ceaţă densă

Mai mult de jumătate din ţară se află duminică dimineaţa sub Cod galben de ceaţă densă şi vizibilitate redusă, conform avertizărilor emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Astfel, până la ora 10:00, în zona joasă a judeţelor Alba, Mureş şi Sibiu, dar şi în localităţi din Covasna, Braşov şi Harghita se va semnala ceaţă, iar vizibilitatea va fi redusă, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri.



De asemenea, până la ora 9:00, acelaşi fenomen va persista în zone sau localităţi din judeţele Constanţa, Bacău, Botoşani, Suceava, Galaţi, Neamţ, Vrancea, Iaşi, Vaslui, Cluj, Gorj, Olt, Vâlcea şi Dolj, iar până la ora 8:00 în Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

sursa agerpres

