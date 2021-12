Coaliția de guvernare caută consensul în privința bugetului de stat pe anul 2022 și PNRR. Premierul Ciucă: Luni vom avea o primă formă a bugetului

ACTUALIZARE Premierul Nicolae Ciucă a declarat că luni vom avea o primă formă a bugetului.

ACTUALIZARE Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat miercuri că luni va fi prezentată o formă de buget pe anul viitor în cadrul coaliţiei de guvernare. "PNL este în Parlament. Vom fi aici până când trebuie să votăm acest buget, dar el trebuie să vină. Încă nu am văzut acest buget. Nu am văzut nicio variantă de buget. Când o să avem o variantă prezentată de Ministerul de Finanţe, atunci vom putea să discutăm pe buget. Acum nu ştiu de ce ne grăbim, sunt lucruri care trebuie făcute foarte bine şi atunci bugetul îl aşteptăm, când o să vină, o să-l facem. (...) Bugetul - luni. Nu avem o variantă de buget astăzi care să fie prezentată. S-ar putea să discutăm despre câteva ordonanţe sau ceva de genul acesta. Aşa a rămas acum două zile când am discutat, a rămas pentru luni să fie prezentată o formă de buget", a declarat Cîţu, miercuri, la Senat, potrivit Agerpres.

Liderii PNL, PSD și UDMR nu s-au înțeles în privința bugetului, dar nici în legătură cu împărțirea prefecților și a funcțiilor de subprefect.

Astăzi, la ora 16.00, va avea loc o nouă ședință a coaliției.

Ieri au discutat despre împărțirea funcțiilor de prefecți și, inițial, au stabilit că, în județele în care un partid are șeful de Consiliu Județean acel parteid să nu dea și prefectul în acea zonă sau dacă un partid are un ministru în Guvern dintr-un anume județ, să nu dețină și funcția de prefect acolo.

Liberalii au spus, la finalul ședinței, că această regulă nu afost validată și vor mai discuta astăzi pe acest subiect.

Nici asupra bugetului nu au convenit, în special asupra taxei de solidaritate, pe care PSD și UDMR vor să o impună firmelor care au o cifră de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro. Liberalii nu sunt de acord cu acestă taxă.

Premierul Nicolae Ciucă susține totuși că bugetul va fi votat în Parlament până pe 20-21 decembrie.

