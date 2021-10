Coaching pentru performanţă, cu Cpt. Emil Dobrovolschi

Într-un interviu emoționant acordat jurnalistului TVR Loredana Negrilă, gazda BRILLIANT!, Emil folosește, cu măiestrie, povești fascinante acumulate într-un sfert de secol de experiență în aviație pentru a vorbi despre principii valoroase și strategii de leadership.

Amintind și pasaje din cartea "DARK COCKPIT", al cărei coautor este, Emil Dobrovolschi face paralele interesante cu situații din viața noastră unde becurile de avertizare sunt mereu aprinse, ca la Crăciun.

Cum poate disciplina să reducă stresul și cum să conduci oamenii dacă vrei să te bazezi pe ei, aflați într-un interviu sincer, în care sinceritatea este egalată doar de umor.

Journeys to COCKPIT

Emil Dobrovolschi is a pilot, a pilot instructor, and a pilot examiner for Romanian National Carrier TAROM, flying as a professional pilot since 1994. Also, he's the former commander of presidential and other special mission flights, a passionate speaker and trainer who loves teaching valuable communication, leadership, and risk management principles.

He and Loredana Negrila, BRILLIANT'S host, talked about about his book, "Dark Cockpit", but, at the same time, about a lot of things that are going to deal with leadership, resilience, communication, team effectiveness, and so much more .

Emil is also an inspiring speaker, invited frequently to address corporate events of different sizes, where he inspires people to higher levels of commitment and professionalism and teaches leadership and risk management principles.

He spends his time outside work with his wife, Madalina Dobrovolschi and his three children.

Watch his full story here!

