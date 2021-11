Coșmarul familiei atacate de cel care trebuia să o protejeze. Femeia încă retrăiește clipele de groază: “Aș fi vrut să fac altfel, să-mi salvez fetele, aș fi făcut mai multe dar m-am luptat cât am putut eu de mult”

Înmormântarea micuței de doar trei luni s-a petrecut sub privirile mamei, care abia a scapăt cu viață din mâinile soțului ei.

Femeia încă retrăiește clipele de groază: “Pe la 7 jumate dimineață am simțit că s-a năpustit asupra mea. Când am simțit, m-am ridicat și el deja avea mâna ridicată cu cuțitul în mână. Nu știu când am pus mâna și l-am prins de mâini și am avut noroc că era slăbit. Am dat peste fată că era în pat, fata a început să plângă, și a început să plângă și a doua. Am strigat la băiat, acesta a venit alertat, s-a speriat, a început să plângă și a început să-l roage pe tatăl său să mă lase în pace. Eu între timp am reușit să scap și am ajuns pe living, el m-a tras de ambele mâini că să mă tragă înapoi în cameră. Aș fi vrut să fac altfel, să-mi salvez fetele, aș fi făcut mai multe dar m-am luptat cât am putut eu de mult”.

În final, femeia și fiul cel mare în vârstă de 9 ani, au reușit să scape. Rămas singur în apartament, doar cu fetițele de trei luni, bărbatul le-a atacat pe cele două gemene. Una dintre ele a murit în scurt timp, iar cea de-a doua se află internată la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași. Medicii spun că se vede o îmbunatățire a stării de sănătate a micuței, dar sunt în continuare rezervați.

Tatăl ucigaș urmează să fie expertizat medico-legal pentru a se stabili starea sa mintală și dacă a avut sau nu discernământ în momentul comiterii faptelor, mai ales că după ce și-a înjunghiat copiii ar fi încercat să se sinucidă. Rudele și apropiații spun că de ceva vreme avea un comportament mai ciudat, după ce își propusese să slăbească foarte mult și urma un regim alimentar sever. Soția sa spune că și-ar fi dorit să-l ducă la un control medical, însă se temea de reacția lui.

