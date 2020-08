CNN: Imagini false cu explozia din Beirut circulă pe reţele de socializare online

Fake News

În înregistrările filmate iniţial de CNN şi de martori din capitala Libanului a fost introdus un obiect care seamănă cu o rachetă. Falsificarea a fost efectuată asupra imaginilor surprinse şi difuzate de producătorul Mehsen Mekhtfe, de la postul CNN în limba arabă. El a surprins explozia în timp ce se plimba în zona portuară.

"Mulţi oameni m-au contactat pentru a-mi semnala că imaginile mele sunt false. Dar este înregistrarea mea, am originalul şi nu arată aşa ceva. Când mă întreabă oamenii, le spun că imaginile deformate nu sunt reale. Pot sublinia că nu am văzut nicio rachetă, nu am auzit niciun avion ori dronă deasupra mea", explică producătorul.

Echipa postului CNN Arabic, din Abu Dhabi, a fost prima care a difuzat imaginile, recunoscând imediat că au fost falsificate.

Înregistrarea falsificată a fost difuzată pe principalele reţele de socializare online - Facebook, Instagram, Twitter, YouTube şi TikTok.

Unele dintre videoclipurile difuzate pe Facebook au avertismentul "informaţii false", inclusiv o înregistrare care are 1.500 de distribuiri. Altele nu au niciun avertisment, inclusiv un videoclip care are peste 8.400 de vizualizări.

CNN a contactat reţelele de socializare online, primind răspunsuri doar din partea TikTok şi YouTube.

"Imediat ce am aflat de acest videoclip, a fost eliminat pentru încălcarea politicii noastre privind conţinutul care induce în eroare. Înainte de a fi eliminat, videoclipul fusese marcat automat de sistem, limitându-i-se distribuirea pe platformă. Gândurile noastre sunt la locuitorii Beirutului în aceste momente dificile", a declarat un purtător de cuvânt al TikTok.

"Am înlăturat videoclipul din cauza încălcării Normelor comunităţii online; procedăm la fel cu redifuzările clipului original dacă acesta conţine secvenţe care încalcă Normele comunităţii YouTube", a declarat Farshad Shadloo, directorul pentru Politici de Comunicare al platformei video.

Contactat de CNN, presupusul autor al videoclipului falsificat a declarat: "Cineva m-a urât atât de mult încât a ataşat emailul meu unei înregistrări false".

Autorităţile din Liban au anunţat că explozia produsă în zona portuară din Beirut a fost un accident. Potrivit bilanţului actual, deflagraţia s-a soldat cu cel puţin 149 de morţi şi aproximativ 5.000 de răniţi, informează cotidianul Times of Israel.

ŞTIRILE ZILEI