CNN: Cum arată viitorul post-Prigojin al mercenarilor Wagner în Republica Centrafricană. „Se schimbă ceva dacă moare președintele țării?”

Institutul și diversele sale activități sunt exemple clare ale modului în care grupul de mercenari a devenit un simbol al statului rus în țară și un simbol al provocărilor care îl așteaptă pe președintele Vladimir Putin/

De la tentativa de lovitură de stat a lui Prigojin din iunie și de la moartea sa ulterioară într-un accident de avion în afara Moscovei doar două luni mai târziu, Rusia a fost angajată într-o luptă cu mize mari pentru a centraliza imperiul său pe continentul african, care include mii de luptători, o gamă largă de participații și multiple inițiative de soft power.

În timp ce Kremlinul încearcă să pună mâna pe rețeaua comercială tentaculară a Wagner, ceea ce urmează pentru grup rămâne neclar. Dar în Bangui încep să apară semne despre ceea ce ar putea rezerva viitorul în RCA, unul dintre primele state-client ale organizației și laboratorul acesteia pe continent. Aici, Rusia pare să consolideze operațiunile Wagner, continuând în același timp să își exercite influența. Mesajul pe care Moscova vrea să-l proiecteze pare să fie: ne vedem de treabă ca de obicei.

Dominația Rusiei este vizibilă peste tot. În barurile de la marginea drumului, localnicii sorb bere Africa Ti L'Or și vodcă Wa-Na-Wa, fabricate de o companie legată de Wagner. Între timp, avioanele de luptă donate de Rusia șuieră pe deasupra capului.

La centrul cultural, un steag al Rusiei flutură deasupra. Afară, în curte se învârte un carusel cu o cupolă de ceapă.

„Casa Rusă este centrul nevralgic al tuturor activităților Wagner în Republica Centrafricană”, a declarat pentru CNN Nathalia Dukhan, investigator principal la The Sentry, o organizație non-profit din SUA care l-a monitorizat pe Wagner în întreaga țară.

Potrivit The Sentry, centrul găzduiește o gamă variată de operațiuni legate de afacerile Wagner, iar grupul îl folosește pentru a-și vinde aurul și diamantele și pentru a distra VIP-urile. Acesta organizează evenimente menite să „răspândească cultura rusă, promovând în același timp o percepție pro-Moscova a relațiilor internaționale”, a declarat Dukhan.

Mercenarii din grupul Wagner au operat în RCA cel puțin din 2018, protejându-l pe președintele Faustin-Archange Touadera și antrenând recruți ai armatei. Trupele Wagner au luptat împotriva rebelilor în conflictul civil din această țară, care durează de peste un deceniu, extinzând în același timp raza de acțiune a Rusiei în această națiune bogată în minerale. Wagner a obținut o serie de concesiuni miniere generoase în țară pentru a prospecta diamante și aur și este puternic implicat în industria lemnului.

All Eyes on Wagner, o inițiativă open-source care urmărește grupul, a declarat că Casa Rusă este înregistrată ca o afacere în Bangui, dar nu are nicio legătură cu agenția Rossotrudnichestvo, care este agenția de stat rusă care coordonează institutele culturale din întreaga lume.

„Casa Rusă este un prim exemplu al modului în care grupul Wagner a fost un substitut al statului rus”, a declarat All Eyes on Wagner pentru CNN. „Promovarea berilor Wagner prin evenimente exclusive, proiectarea filmelor Wagner, găzduirea lui Prigojin etc.”

Centrul este condus de mult timp de Dmitri Syty, care a jucat „un rol principal” în CAR pentru Wagner, potrivit Consiliului European.

Dar Syty, care este sancționat de Uniunea Europeană și de Statele Unite „pentru încălcări grave ale drepturilor omului” și care a supraviețuit unei tentative de asasinat în decembrie 2022, ar putea fi înlocuit.

Presa locală a relatat recent că un nou director a preluat conducerea Casei Ruse, referindu-se la o femeie pe nume Nafisa. Ea apare în fotografiile lui Prigojin la ultima sa vizită în RCA, dar nu există nicio dovadă că ar fi avut vreo afiliere cu Wagner înainte de aprilie.

Accesul la Casa Rusă este dificil. Niciun jurnalist occidental nu a primit acces, iar solicitările CNN de a filma în interior au fost respinse în mod repetat de presupusa nouă directoare. Atunci când o echipă CNN a vizitat locul cu ajutorul unei camere ascunse, ea s-a prezentat ca fiind Nafisa Kirianova.

Pornind de la conturile de socializare și de la alte profiluri asociate, CNN a descoperit că aceasta mai poartă și un alt nume: Anfisa Alexandrovna Kirianova. Un canal YouTube legat de Kirianova arată că, în urmă cu nouă luni, aceasta a distribuit comentarii video despre produse cosmetice. Într-un CV distribuit online, aceasta susține că a lucrat ca traducătoare și că a urmat cursurile Sorbonei și ale Universității lingvistice de stat din Moscova.

Îmbrăcată în haine locale și cu tocuri înalte argintii, Nafisa a oferit echipei CNN un scurt tur al institutului. În trei corturi din afara centrului aveau loc cursuri de limba rusă, în timp ce într-o sală de cinema se proiectau filme rusești.

Un bărbat mascat, care părea a fi un mercenar Wagner, a trecut pe lângă corturi spre o parcare din spate.

Când CNN a insistat în legătură cu apariția sa în fotografiile făcute lui Prigojin la centru, Nafisa a fost evazivă, întrebând: „Doamne, puteți să-mi arăți și mie să văd?”. După ce i-au fost arătate fotografiile, a recunoscut cu părere de rău: „Bine, da, e bine”.

Vorbind despre vizita lui Prigojin și despre viitorul Wagner în RCA, Kirianova a spus că moartea acestuia nu înseamnă nimic pentru misiunea Rusiei în această țară.

„Se schimbă ceva dacă, nu știu, moare președintele țării tale? Înseamnă că țara ta încetează să mai existe? Misiunea continuă, misiunea culturală rusă continuă”, a spus ea.

Întrebată cine supervizează acum centrul, Kirianova a spus că Syty era „responsabil de șefia întregii misiuni și că el conduce acum alte direcții”.

Syty și consilierul pe probleme de securitate al Wagner pe lângă președintele Touadera, Vitali Perfilev, care este, de asemenea, sancționat de SUA și Uniunea Europeană, se numără printre membrii vechii gărzi Wagner care se aflau încă pe teren în RCA la sfârșitul săptămânii trecute. Un oficial diplomatic care a vorbit cu CNN sub rezerva anonimatului a declarat că cei doi bărbați s-au întors la Moscova, sugerând că au semnat noi contracte cu Ministerul rus al Apărării.

Ambii s-au retras în umbră în ultimele luni și au refuzat cererile de interviu ale CNN.

Oficialul diplomatic a declarat că Wagner a lăsat o amprentă durabilă în RCA cu doar aproximativ 1.000 de mercenari pe teren. Acum, Rusia se lansează într-o reorganizare concertată, în încercarea de a reduce costurile de operare ale Wagner în RCA, a declarat oficialul. Acest efort are două direcții: să forțeze luptătorii să semneze noi contracte și să îi retragă pentru a concentra controlul în centrele majore de populație.

În iulie și august, avioanele de transport Iliușin IL-76 au sosit săptămânal pentru a duce luptătorii înapoi la Moscova ca să semneze noi contracte, a declarat oficialul, adăugând că aproximativ 150 dintre aceștia nu s-au mai întors.

Există semne evidente de reconcentrare a trupelor în întreaga capitală.

Mercenarii Wagner circulă prin Bangui în camionete fără însemne, vopsite în verde sau maro. Aceștia ies pe străzi și fac cumpărături la magazinele alimentare, purtând cagule, pentru a lua prăjituri, banane și Coca-Cola. Protocolul Wagner le dictează că trebuie să-și acopere întotdeauna fața.

În ciuda revoltei Wagner eșuate și a morții ulterioare a lui Prigojin, puține lucruri s-au schimbat în ceea ce privește relația RCA cu Rusia, spune Fidèle Gouandjika, consilier principal al președintelui Touadera.

CNN s-a întâlnit cu Gouandjika la conacul său din capitală. Înalt și cărunt, el purta un tricou pe care era inscripționat mesajul „Je suis Wagner”, „Eu sunt Wagner”, susținând că i-a fost dăruit de însuși Prigojin. „A fost prietenul meu, a fost cel mai bun prieten al meu în fața tuturor centrafricanilor”, a spus el despre răposatul șef al mercenarilor.

„Rușii ne-au adus pacea”, a declarat, adăugând: „Suntem foarte bucuroși că domnul Evgheni Prigojin, în numai un an, i-a alungat pe rebeli, iar țara noastră este ocupată 100% de armata noastră”.

