Concert caritabil de Ziua Regelui MIhai

În acest an, Fundația Regală Margareta a României organizează concertul regal caritabil de ziua Regelui Mihai I, sub genericul "România are nevoie de artă".

Gala va fi transmisă pe TVR1 de la ora 18.00. Emisiunea va reedita cele mai emoționante momente din cadrul concertelor regale caritabile și va cuprinde scurte interviuri cu invitați speciali, prezenți la Ateneul Român sau live, prin conexiune video.

